Хоча багато людей стурбовані стрімким зростанням інфляції та можливістю рецесії, найбагатші люди світу продовжують витрачати кошти на автомобілі високого класу.

Зокрема, у Bugatti був рекордний рік, оскільки у 2022 році вони поставили більше автомобілів, ніж будь-коли раніше. Звичайно, оскільки це Bugatti, цифри невеликі, оскільки бренд поставив лише 80 одиниць у всьому світі.

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Це крапля в море порівняно з більшістю автовиробників, але Bugatti виготовив і поставив низку відомих транспортних засобів, включаючи всі 10 Centodiecis, останній Chiron і Chiron Sport для Європи та останні дев’ять гіперкарів Chiron Super Sport 300+. Бренд також закінчив 400-й Chiron, що означає, що до завершення виробництва залишилося лише 100 одиниць.

Незважаючи на те, що 2023 рік тільки починається, Bugatti вже дивиться в майбутнє і зазначає, що додаткові салони планується відкрити пізніше цього року. Мате Рімак також натякнув на нові розробки, сказавши: «Bugatti прагнутиме залишатися на вершині справжньої автомобільної продуктивності, дизайну, технологій і найкращої майстерності. Етторе Бугатті якось сказав: «Якщо можна порівняти, то це вже не Бугатті». Це бачення актуальне сьогодні, як ніколи раніше, і ми з нетерпінням чекаємо розкриття більшої інформації у другій половині 2023 року».

Bugatti був не єдиним брендом, який мав знаменний рік, оскільки у 2022 році Rolls-Royce опублікував рекордні продажі в 6021 одиницю. Генеральний директор Торстен Мюллер-Отвес зазначив, що це був перший випадок, коли компанія поставила понад 6000 автомобілів за рік, і сказав про «високий попит на весь наш портфель продуктів». Щодо останнього, то попередні замовлення «забезпечено далеко до 2023 року».

Окрім рекордних продажів, Rolls-Royce виявив рекордну кількість клієнтів, які робили індивідуальні замовлення. Вони найбільш популярні серед покупців з Близького Сходу, і компанія відзначила, що клієнти готові платити в середньому близько 500 000 євро за свій унікальний Rolls-Royce.

Продажі зросли на 8% порівняно з 2021 роком, причому майже всі ринки показали зростання. Однак у регіоні Великого Китаю спостерігалося однозначне падіння продажів через «триваючі зустрічні вітри». На щастя для Rolls-Royce, це падіння було компенсовано рекордними продажами на кількох окремих ринках, включаючи Німеччину та Великобританію.

Bentley також досягла рекордного результату: продажі зросли на чотири відсотки до 15 174 одиниць. У компанії заявили, що це «значне досягнення» було зумовлено випуском нових моделей, зростанням попиту на персоналізацію Mulliner і новими гібридами, що підключаються до мережі.

Bentayga залишається найбільш продаваним автомобілем марки, і на нього припадає 42% від загального обсягу продажів. Компанія каже, що це зробило його «найуспішнішим розкішним позашляховиком у світі».

Продажі Bentley зросли на більшості основних ринків, за винятком Китаю, де вони впали на 9% до 3655 одиниць. Незважаючи на падіння, країна залишалася другим за величиною ринком Bentley після Сполучених Штатів.