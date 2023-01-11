Хотя многие озабочены стремительным ростом инфляции и возможностью рецессии, самые богатые люди мира продолжают тратить средства на автомобили высокого класса.

В частности, у Bugatti был рекордный год, поскольку в 2022 году они поставили больше автомобилей, чем когда-либо ранее. Конечно, поскольку это Bugatti, цифры невелики, поскольку бренд поставил всего 80 единиц во всем мире.

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Это капля в море по сравнению с большинством автопроизводителей, но Bugatti изготовил и поставил ряд известных транспортных средств, включая все 10 Centodiecis, последний Chiron и Chiron Sport для Европы и последние девять гиперкаров Chiron Super Sport 300+. Бренд также закончил 400-й Chiron, что означает, что до завершения производства осталось всего 100 единиц.

Несмотря на то, что 2023 только начинается, Bugatti уже смотрит в будущее и отмечает, что дополнительные салоны планируется открыть позже этого года. Мате Римак также намекнул на новые разработки, сказав: Bugatti будет стремиться оставаться на вершине настоящей автомобильной производительности, дизайна, технологий и наилучшего мастерства. Этторе Бугатти однажды сказал: «Если можно сравнить, то это уже не Бугатти». Это видение актуально сегодня как никогда раньше, и мы с нетерпением ждем раскрытия большей информации во второй половине 2023 года».

Bugatti был не единственным брендом, который имел знаменательный год, поскольку в 2022 году Rolls-Royce опубликовал рекордные продажи в 6021 единицу. Генеральный директор Торстен Мюллер-Отвес отметил, что это был первый случай, когда компания поставила более 6000 автомобилей в год, и сказал о высоком спросе на весь наш портфель продуктов. Что касается последнего, то предварительные заказы «обеспечены далеко до 2023 года».

Кроме рекордных продаж, Rolls-Royce обнаружил рекордное количество клиентов, производивших индивидуальные заказы. Они наиболее популярны среди покупателей с Ближнего Востока и компания отметила, что клиенты готовы платить в среднем около 500 000 евро за свой уникальный Rolls-Royce.

Продажи выросли на 8% по сравнению с 2021 годом, причем почти все рынки показали рост. Однако в регионе Великого Китая наблюдалось однозначное падение продаж из-за «продолжающихся встречных ветров». К счастью для Rolls-Royce, это падение было компенсировано рекордными продажами на нескольких отдельных рынках, включая Германию и Великобританию.

Bentley также добилась рекордного результата: продажи выросли на четыре процента до 15 174 единиц. В компании заявили, что это «значительное достижение» было обусловлено выпуском новых моделей, ростом спроса на персонализацию Mulliner и подключаемыми к сети новыми гибридами.

Bentayga остается самым продаваемым автомобилем марки, и на него приходится 42% от общего объема продаж. Компания говорит, что это сделало его «самым успешным роскошным внедорожником в мире».

Продажи Bentley выросли на большинстве основных рынков, за исключением Китая, где они упали на 9% до 3655 единиц. Несмотря на падение, страна оставалась вторым по величине рынком Bentley после США.