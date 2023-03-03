Найпотужніший Rolls-Royce в історії з 27-літровим мотором пустять із молотка. Творець унікального автомобіля помер у грудні минулого року.

Британський аукціонний будинок Car and Classic 9 березня 2023 виставить автомобіль на продаж. Головною особливістю машини, відомої під назвою "Звір", є 12-циліндровий двигун, безнаддувну версію якого використовували у британському танкобудуванні за часів Другої світової війни. Віддача силової установки складає близько 750 кінських сил.

Читайте також: У 2022 році Bentley, Bugatti і Rolls-Royce показали найкращі результати продажів за всю історію

Rolls-Royce Merlin у 1972 році побудував британський автомобільний інженер Джон Додд. Конструктор встановив на величезне шасі кузов зі скловолокна, а під капотом розмістив військовий двигун Rolls-Royce. Декілька років машина носила логотип знаменитого бренду. Проте керівництво британської марки було незадоволене, що її емблема прикрашає саморобний автомобіль. Внаслідок суду творець «Звіра» отримав шість місяців ув'язнення за порушення прав на товарний знак.

Сьогодні на радіаторних ґратах встановлені ініціали самого Джона Додда, який помер у грудні минулого року у віці 90 років. Через чотири десятиліття унікальний автомобіль зберігся у чудовому стані. Навряд чи 750-сильного «Звіра» дозволять експлуатувати на дорогах загального користування, проте ексклюзивний транспортний засіб, який був найпотужнішим автомобілем свого часу, точно знайде місце в чиїйсь приватній колекції.