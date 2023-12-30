Добре відомо, що автовиробники для оптимізації витрат на розробку та виробництво використовують численні спільні компоненти. В залежності від бренду машини такі деталі можуть в ціні розрізнятися у десять і більше разів.

У Rolls-Royce, який править 2500 доларів за так звану “годинникову пружину”, ціни кусаються. А в BMW цю деталь можна купити за 160 доларів, що в 15 разів менше. Не те, щоб власники власники автомобіля англійського бренду не мають грошей, однак чому вони мають переплачувати?

“Годинникова пружина”, також відома як “спіральний кабель” – це скручений дріт усередині рульової колонки автомобіля, який забезпечує електричне з’єднання між нерухомою частиною (рульовою колонкою) та частиною, що обертається (кермом) автомобіля. Це життєво важливий компонент для таких функцій, як звуковий сигнал, подушка безпеки та інші елементи керування, встановлені на кермі.

Читайте також Rolls-Royce завершує тести свого першого електромобіля

Історія випливла зовні, коли власник блискучого та розкішного Rolls-Royce Wraith зіткнувся з проблемою годинникової пружини, і сервісний центр надав рахунок на приголомшливі 2500 доларів США. У той час, як більшість клієнтів Rolls-Royce готові розщедритися на гроші, навіть не піднявши брови, цей кмітливий власник мав інші плани. Він взявся за сміливий пошук бюджетного рішення і досяг бажаного.

Власник Wraith натрапив на цікаве відкриття: годинникова пружина BMW 6-Series покоління F12 ідеально збігалася з тією, що знаходиться в його Rolls-Royce. Ціна цього компонента становила 160 доларів США, забезпечуючи значну економію у 2340 доларів США.

Що перекусити на заправці? Окрім традиційного хот-дога, на WOG можна скуштувати хот-дог з кебабом, бургер або десерт. Не їсте м'ясо? Беріть веганський бургер чи салат. Тут є страви на будь-який смак. Рекламна інформація

​

Насправді важко відрізнити однакові деталі Rolls-Royce і BMW (зліва). У будь-якому випадку компонент не видно, коли кермо на місці (праворуч). Фото: СarsСops

Розповідь разом із фотографічними доказами взаємозамінних частин потрапила в пресу. Багато користувачів аплодували винахідливому власнику Wraith за те, що він розкрив сумісність компонентів і поділився своїм досвідом, а деякі зізналися в подібних замінах зі своїми Rolls-Royce, експериментуючи з різними деталями BMW.

Купе Rolls-Royce Wraith, виробництво якого зараз знято, поділило свою платформу з модифікованою версією архітектури BMW 7-Series F01, схожою на близький кабріолет Dawn і Ghost попереднього покоління. Це означає, що численні механічні компоненти та електроніка були загальними для їхніх аналогів BMW (7-ї та 6-ї серії).

​

Шукати відмінності не варто – виробник один, але цінник у каталозі на цей автокомпонент для Rolls-Royce Wraith в 15,6 раза вищий від прейскуранта на таку ж деталь для BMW. Фото: СarsСops

Навіть коли абсолютно новий Ghost другого покоління перейшов на алюмінієве шасі Rolls-Royce Architecture of Luxury, є всі підстави вважати, що багато компонентів BMW залишаються майстерно прихованими від очей.

Читайте також Rolls-Royce з 27-літровим двигуном виставили на продаж

Зрештою, мало сенсу винаходити колесо, коли автовиробник може взяти запчастини своєї материнської компанії, особливо коли ці компоненти знаходяться поза полем зору та заховані для клієнта.

Ця практика не унікальна для Rolls-Royce. Подібні пропозиції є від Bentley (в межах VW Group), Maserati (Stellantis) і Maybach (Mercedes-Benz).