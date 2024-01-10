На американских аукционах Audi Q7 2015-2020 годов выпуска забирают после торгов в среднем за $10 921. Это почти вдвое дешевле, чем два года назад.

Цены на Audi Q7 2015–2020 годов на американских аукционах Copart и IAAI были самыми высокими два года назад – в январе 2022 года такие машины забирали почти за 20 тысяч долларов. Затем средние цены на торгах упали до $13 тысячи в марте 2022-го, а потом в течение двух лет колебались в пределах $12 – 14 тысяч, сообщает сервис статистики автоаукционов AutoAstat.

А в декабре 2023 году цена на Audi Q7 2015–2020 годов упала до наименьшего показателя – $10 921. Поэтому сейчас самое время покупать такое авто.

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В отличие от Porsche Cayenne, подержанные Audi Q7 больше ценятся на рынке США и Украины. Второе поколение крупнейшего внедорожника Audi было выпущено в 2015 году, и оно существенно отличалось от огромного Q7 первого поколения – имело больше мощности, меньший вес и много технологий внутри. Платформой автомобиля стал Volkswagen MLBevo, который можно встретить в Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus.

Q7 получил новый кузов и начал больше напоминать роскошный универсал, чем внедорожник. Внутри панель приборов Audi Virtual Cockpit, который заменил обычную панель приборов, а также выдвижной экран информационно-развлекательной системы.

Есть место для семи пассажиров, даже если последний ряд не совсем просторный для людей ростом более 1,80 м. Багажник большой, и если сложить второй и третий ряды, то место найдется для всего.

Под капотом – много вариантов двигателей. Европейцы любили версию 3.0 TDI, которая была очень хорошим вариантом с точки зрения цены и производительности и топливной эффективности. В Америке доступны 2,0 или 3,0 литровые бензиновые моторы с различными вариантами мощности. Стандартная трансмиссия – 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Напомним, что авто из США везут в Украину, но каждый раз все меньше.