Доля автомобилей из США в импорте в Украину пока самая большая, однако наблюдается тенденция к ее уменьшению.

Объемы импорта автотранспорта в ноябре несколько снизились - речь идет о количестве подержанных легковых авто, которые прошли таможенное оформление для выпуска их в свободное обращение. Однако итоги прошлого месяца нельзя считать значительным “проседанием рынка” - 23,7 тыс. растаможенных автомобилей, против 28 тыс. в октябре. Для сравнения, в сентябре было зарегистрировано 25,2 тыс. деклараций, в августе - 23,8 тысяч, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Автомобилей из ЕС становится больше, из США - меньше

В ноябре 2023 года таможенное оформление прошли 23,7 тысячи подержанных легковушек с пробегом. Больше всего прибыло из стран Европейского Союза - 13,8 тыс., или 58%.

Из стран Америки на таможенное оформление было подано 7,2 тыс. автомобилей, что составляет 30% - почти треть от всех новоприбывших. Увеличилось количество импортируемых подержанных легковушек из Норвегии, до 833 шт., (4%), Южной Кореи, 638 шт. (3%) и Швейцарии, 530 шт. (2%). Также прибывали легковые машины (но их объем заметно уменьшился) из Великобритании – 225 шт., Грузии – 249 шт., и Китая – 275 шт. Доля (округленно) из этих направлений составила по 1%.

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Стоит отметить, что доля авто из США постепенно и уверенно уменьшается: еще в августе она составляла 36,6%, в ноябре - 30%. В то же время растет доля авто из стран Евросоюза - летом она составляла 52,6%, сейчас - 58%.

Увеличение расходов на логистику привело к переориентации дилеров на более дорогие автомобили (с ценой "под ключ" в Украине от $20 тыс.), и отказаться от многих ранее популярных недорогих моделей, таких как Volkswagen Jetta, Passat NMS, Hyundai Sonata, KIA Optima, Ford Fiesta, Focus, Escape, и даже Fusion, которые коммерчески выгодно привозить возрастом не более 5 лет.

Откуда прибывали л/а с пробегом в Украину в ноябре-2023 г.

Если рассмотреть тенденции покупки подержанных авто из-за рубежа в разрезе отдельных стран, а не объединенных регионов, на первом месте по статистическим таможенным итогам ноября Соединенные Штаты Америки с долей 28,9% и 7,2 тыс. легковушек.

,Не теряют своей привлекательности автомобили из Германии - оттуда прибыло 4,5 тыс. подержанных легковушек, что позволило стране с крупнейшим авторынком в Европе занять второе место в этом рейтинге с долей 17 _COPY2 9%. Машин из Польши прибыло 3,4 тыс., а их доля достигла 13,4%.

Здесь следует добавить, что Польша и Литва часто выполняют роль "транзитных стран", часто машины там не покупают, а только оформляют экспортные документы, соответственно доля фактически приобретенных там автомобилей может быть меньше.



20 самых популярных стран, из которых украинцы привозили подержанные легковушки в ноябре-2023

Сколько потратили денег на подержанные авто из-за рубежа?

В ноябре 2023 года украинцы приобрели за рубежом подержанных легковушек суммарной таможенной стоимостью 479,6 миллиона долларов США.

Больше всего денег потратили на покупку авто из США (более $ 103,4 млн), что составляет почти 29% от всех потраченных за рубежом денег на покупку подержанных легковушек. На втором месте, со сравнительно небольшой разницей, Польша, на чьих автокомиссах и у частных продавцов было оставлено $88,1 млн. Третье место у Китая, с "чеком" на $49,4 млн.

Даже Германии не удалось по финансовому показателю преодолеть Китай, поскольку в Европе обычно покупают больше авто, однако меньшей цены, зато из Китая ввозят "почти новые" автомобили, преимущественно электрические, где цены за единицу существенно выше. Итак, крупнейший европейский авторынок по итогам прошлого месяца сумел продать украинцам легковых машин на $46,5 млн, что позволяет Германии занять четвертое место. Замыкает пятерку лидеров по "суммарному чеку" Словакия, с показателем почти $39 млн.



Стоит отметить, что настоящая стоимость автомобилей может отличаться - как в большую, так и в меньшую стороны, поскольку понятие "таможенная стоимость" и настоящая цена авто - понятия разные. Из-за несовершенства таможенной системы, статистика показывает больше дешевых авто, хотя на самом деле их количество меньше - потому что реальная их стоимость больше.

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Сколько стоят подержанные авто из-за рубежа?

Основная тенденция украинского импорта остается неизменной: наибольшим спросом среди украинцев пользуются доступные автомобили стоимостью $1-2 тысячи. Не стал исключением и ноябрь, в течение которого таких было 11,2% от общего количества ввезенных (примерно столько же, как и в предыдущие периоды). В общем, 70,5% всех импортных легковушек в прошлом месяце стоили менее $10 тысяч.



Ценовая структура импортных легковушек в ноябре-2023

Из-за низкой покупательной способности и сложной экономической ситуации в Украине, наибольший спрос на импортные автомобили наблюдается в бюджетном сегменте.

Поскольку высокие таможенные платежи делают импорт значительной части подержанных авто доступной ценовой категории экономически невыгодным, покупатели часто отказываются от покупки подержанного автомобиля из-за рубежа и предпочитают машины на внутреннем рынке. Сейчас распределение долей рынка по первым регистрациям и сделок купли-продажи внутри страны выглядит как 23% к 77%.