В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который, в случае принятия, введет анонсированную растаможку автомобилей в смартфоне. Как будет работать эта процедура - в нашем материале.

26 декабря 2023 года группой народных депутатов был зарегистрирован законопроект № 10380 "Проект Закона о внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и других законов Украины относительно особенностей осуществления таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг".

Задачей проекта, как сказано в пояснительной записке к нему, является упрощение и ускорение таможенного оформления легковых автомобилей, для чего предложено создать возможность электронного декларирования таких транспортных средств с помощью Единого вебпортала электронных услуг (Портал “Дія”). Мобильное приложение также является частью этого вебпортала, следовательно, речь идет о растаможке в смартфоне, идею которого обсуждают с 2021 года.

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Также следует отметить, что предложенный механизм временный, и будет действовать до обретения Украиной статуса членства в Европейском Союзе.

Важно, что воспользоваться им смогут как физические, так и юридические лица, а также уполномоченные декларантом лица. То есть, привезти авто из-за границы и растаможить его с помощью смартфона смогут и фирмы – автодилеры, которые торгуют подержанными автомобилями, утверждают в Институте исследований авторынка. Привозить машину можно не лично, а, например, по доверенности.

Возможности – новые, налоги – старые

В отличие от предыдущего законопроекта, который не получил достаточной поддержки нардепов, нынешний не предусматривает каких-либо изменений по налогам растаможки. То есть, пошлина, акциз и налог на добавленную стоимость остаются такими же, какими есть сейчас. Меняется только механизм таможенного оформления. При этом, если изменение налогов в будущем таки произойдет, это никак не повлияет на растаможку машин в “Дії”.

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Другие категории автомобилей – грузовые, тягачи, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также спецтехнику и мототехнику, будут оформлять по обычной процедуре.

Новый механизм оценки авто

Основная проблема, которую решает законопроект – это нивелирование человеческого фактора при определении таможенной стоимости авто. Ведь именно от нее рассчитывается размер таможенных платежей, и именно она позволяет манипулировать суммой растаможки в коррупционных целях.

Вследствие внедрения растаможки в "Дії" популярные схемы, которые существуют сегодня, частично потеряют выгоду. Например, не будет смысла подделывать договоры купли-продажи авто, указывая низкую стоимость, указывать несуществующие повреждения и искусственно увеличивать пробег авто. В новой системе эти факторы не будут влиять на размер налогов, которые нужно будет заплатить.

Народные депутаты предлагают оценивать автомобили автоматически, отталкиваясь от цены аналогичных новых автомобилей, и снижать цену конкретной машины, опираясь на таблицу коэффициентов.

Для этого Кабинет Министров должен создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей, держателем которой будет Минцифры, а техническим администратором – государственное предприятие, которое будет определено Кабмином.

Поскольку сейчас этой Базы данных не существует, невозможно осуществить какие-либо расчеты по вероятной таможенной стоимости автомобилей, и вообще возникает немало вопросов к ее наполнению.

Основные моменты, на которые обращают внимание эксперты Института исследований авторынка:

непонятно, какие именно цены новых авто будут взяты за основу: будет ли это таможенная стоимость при импорте в Украину (до налогообложения), или таможенная стоимость уже с учетом налогов, или цена продажи из прайс-листа дилера;

не четко определено, цена какой страны будет использоваться при определении стоимости нового авто, и как определять стоимость для одноименных моделей, которые продаются со значительной разницей в цене на разных рынках. Например - цена Volkswagen ID.4 в Германии начинается с $46 000, а в Китае она стоит вдвое меньше.

неизвестно, где брать цены на новые автомобили, если нужная модель не ввозилась новой официальными импортерами в Украину, а таких авто - достаточно много. По состоянию на сегодня в Украину ввозят автомобили из ЕС (около 60%), Америки (около 25%), Северной Кореи, Китая и других стран. Значительная часть из них была изготовлена именно для местных рынков.

непонятно, как определять объективную стоимость для моделей, которые не имеют стандартизированных комплектаций, а каждый автомобиль изготавливается по индивидуальному заказу (например - Tesla).

Также растаможка "по-новому" вряд ли устроит импортеров аукционных авто из США, которые имеют четкую цену, указанную в сопроводительных документах, которая может быть в несколько раз меньше, чем определенная по таблице коэффициентов. И хотя сейчас электромобили, приведенные здесь для примера, имеют так называемое "нулевое растаможивание", со временем оно перестанет быть таким, а также даже с ним необходимо указывать оценочную стоимость любого автомобиля, независимо от льгот на растаможку.

Только два документа для таможни

Для ввоза легкового автомобиля декларант должен предоставить регистрационный документ на автомобиль (в случае его наличия), и документ на право собственности – договор купли-продажи или инвойс, если автомобиль не зарегистрирован на того, кто хочет его растаможить.

При этом проектом закона запрещается требовать от декларанта или уполномоченного им лица любые другие документы, отличные от тех, указанных в этом пункте.

Также не нужен документ о снятии автомобиля с учета в стране отправления.

То есть, для того, чтобы растаможить авто в смартфоне, достаточно будет только одного или двух документов.

Исчерпывающий перечень информации для таможни

При растаможке авто с помощью Дії нужно предоставить только основные данные. Их будет достаточно для таможенного оформления:

1) сведения о декларанте;

2) сведения о лице ответственном за финансовое урегулирование;

3) финансовые и банковские данные (в случае подачи декларации предприятием);

4) сведения о легковом автомобиле:

код товара согласно УКТ ВЭД;

год изготовления;

марка;

коммерческое описание (модель);

идентификационный номер (VIN);

тип топлива или источник энергии;

объем двигателя;

наименование страны происхождения;

наименование страны отправления;

фактурная стоимость.

Требовать любые другую информацию запрещено.

Ввезти авто можно без экологического сертификата "Евро 1-6", но зарегистрировать – только с этим документом.

Для таможенного оформления не нужен сертификат соответствия, поскольку законопроектом предусмотрены изменения, при которых сертификат будет нужен только перед первой регистрацией.

То есть на практике станет возможным ввезти любой легковой автомобиль, включая ретро, который не соответствует никаким экостандартам, растаможить его, однако получить номерные знаки и пользоваться им как транспортным средством будет невозможно.

Растаможка - в пункте пропуска, за час

В проекте закона дословно сказано, что таможенное оформление легкового автомобиля завершается в кратчайший возможный срок, но не более чем один час с момента предъявления таможенному органу легкового автомобиля, представления таможенной декларации и всех необходимых документов и сведений.

Все таможенные формальности должны состояться непосредственно на пограничном пункте пропуска, через который ввозится соответствующий автомобиль.

То есть, в случае, если вы внесли все данные в "Дію" правильно, оплатили таможенные платежи, с момента прибытия в пункт пропуска, легковушку должны растаможить непосредственно в пункте пропуска за один час.

Предусмотрены запасные варианты, если произойдет технический сбой или подобная причина, при которой невозможно уложиться в час, однако пока их подробно описывать не будем.

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Если данных об авто нет – "старая" процедура оценки

В случае, если в Базе данных таможенной стоимости автомобилей отсутствует информация об определенной модели, или же если таможенный орган имеет основания считать, что декларант указал недостоверные данные о стоимости машины, тогда будет проводиться корректировка таможенной стоимости. В таком случае декларант получит письменное уведомление о применении такой корректировки, а процедура оценки будет происходить "по-старому", то есть по действующей на сегодня системе определения таможенной стоимости.

Как растаможка в “Дії” может повлиять на авторынок?

По мнению экспертов Института исследований авторынка, описанная инициатива открывает новые возможности для импорта легковых автомобилей, в частности самостоятельно гражданами, и уменьшение бюрократической нагрузки на импортеров – юридических лиц. Перевод значительного количества этапов таможенного оформления в дистанционную электронную форму снижает коррупционные риски. Четкие перечни документов и данных, необходимых для растаможивания, также способствуют снижению коррупционных рисков.

В то же время есть вопросы по построению Базы данных таможенной стоимости. На рынке присутствуют сотни вариаций поколений и модификаций легковых автомобилей, специальные комплектации, а также версии для различных рынков. Насколько качественно удастся наполнить эту Базу, а также за какое время - можно будет увидеть только на практике.

По импорту подержанных авто из стран Америки – очевидно, что оценка аукционных авто по шкале новых вряд ли будет соответствовать действительности и ожиданиям декларантов. Соответственно, этот механизм скорее всего будет применяться только (или преимущественно) для автомобилей из Европы (около 60% импорта). Растаможка авто из стран Америки, вероятно, будет происходить по правилам, которые действуют сейчас.

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Проект касается только исчерпывающего списка легковых автомобилей, для всех других видов транспортных средств пока не предложено упрощенных вариантов таможенного оформления.

Учитывая потребность в немалых подготовительных работах (создание Базы данных таможенной стоимости автомобилей, соответствующих разделов на Портале "Дія", электронных коммуникаций между ведомствами, привлеченными к таможенному оформлению) время физической реализации подобного механизма может составлять около года, или больше.

Относительно шансов законопроекта № 10380 стать законом, то они достаточно высоки, учитывая список авторов, а также обещанную на недавнем мероприятии Diia.Summit поддержку введения "растаможки в Дії" от руководителей государства.