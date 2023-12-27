Нулевую растаможку транспортных средств, которая в начале полномасштабного вторжения в течение нескольких месяцев была доступна для всех украинцев, хотят вернуть. Но на этот раз не для всех, а только для определенных категорий граждан.

На сайте парламента опубликован проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно нулевой растаможки транспортных средств для участников боевых действий и других граждан, пострадавших в результате военной агрессии против Украины" (№ 10353).

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Этим проектом депутаты предлагают освободить от растаможки транспортные средства для участников боевых действий, детей/братьев/сестер погибшего в результате боевых действий, и лиц, чьи транспортные средства получили повреждения в результате войны.

На этих условиях хотят разрешить ввезти одно транспортное средство на человека. Также одну машину сможет завезти физическое лицо, которое официально передало собственное транспортное средство военному подразделению.

Нулевую растаможку авторы законопроекта планируют внедрить во время военного положения и еще год после него.

Однако на самом деле таких законопроектов в парламенте уже зарегистрировали несколько, и ни один из них не дошел до рассмотрения в сессионном зале. Поэтому и у этого законопроекта мало шансов быть принятым.

Напомним, что 24.03.2022 года в Украине вступил в силу закон об отмене сборов и налогов за растаможку для физических лиц на период военного положения. Но уже 21.06.2022 года нулевую растаможку отменили. То есть, с тех пор растаможка авто в Украине одинаково дорогая для всех категорий граждан.

Напомним, сколько сейчас стоит растаможка автомобиля.