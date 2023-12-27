На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроекта о растаможке авто в Дії.

Проектом закона №10380 предлагается до обретения Украиной статуса членства в ЕС ввести возможность подачи электронной таможенной декларации для таможенного оформления легкового авто средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія).

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Также законопроект предлагает ввести электронную базу данных (БД) для корректировки таможенной стоимости авто, которая будет содержать информацию о таможенной стоимости новых легковых автомобилей с учетом марки, модели, объема цилиндров двигателя, типа топлива.

Предусмотрено ввести и механизм корректировки таможенной стоимости подержанных авто, который будет применяться в случае, когда задекларированная таможенная стоимость меньше чем стоимость идентичного автомобиля, содержащегося в БД.

По проекту Закона для определения таможенной стоимости бывших в употреблении авто применяется стоимость нового легкового автомобиля с учетом коэффициента возраста.

Например, для автомобиля до 1 года эксплуатации этот коэффициент составляет – 0,95, а для машин в возрасте от 15 лет и старше – 0,1.