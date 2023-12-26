Это уже вторая попытка народных избранников проголосовать за растаможку транспортных средств через Дію. Прошлая провалилась 24 февраля 2023 года - тогда не хватило голосов.

Растаможка транспортных средств через Дію может стать эффективным способом искоренения коррупции на таможне. Конечно, если депутаты поддержат такую инициативу. О появлении законопроекта в Раде сообщил AUTO-Consulting.

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Законопроект 10380 от 26.12.2023 "О внесении изменений в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины и других законов Украины относительно особенностей осуществления таможенного декларирования легковых автомобилей средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг" уже зарегистрирован в Верховной Раде. Самого текста документа на сайте парламента пока что нет. Судя по названию, речь идет именно о растаможке автомобилей в Дії.

В феврале прошлого года законопроект о растаможке автомобилей через Дію был провален народными избранниками. Для принятия не хватило голосов. "За" было только 212 нардепов.

"Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год", – сказал тогда министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Господин Федоров надеется, что провал проектов – это организационный вопрос, который удастся решить.