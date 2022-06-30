Зеленский подписал закон о возврате налогов на импорт. Нулевая растаможка авто отменяется с 1 июля.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 21 июня законопроект №7418 , предусматривающий возврат пошлины и НДС на импортные товары, в том числе на автомобили. Об этом сообщили руководители налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев и Ярослав Железняк.

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Закон вступает в силу с 1 июля.

Восстановление налогообложения импорта объясняют необходимостью наполнения государственного бюджета и ликвидации чрезмерного конкурентного преимущества против производимой внутри страны продукции.

За время действия нулевого растаможивания украинские семьи сэкономили около 23,5 млрд грн. За все время действия нулевого растаможивания было ввезено 211 000 автомобилей.