Зеленський підписав закон про повернення податків на імпорт. Нульове розмитнення авто скасовується з 1 липня.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 21 червня законопроект №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі. Про це повідомили керівники податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев і Ярослав Железняк.

Читайте також: Скільки заощадили українці на нульовому розмитненні: статистика від нардепа

Закон набирає чинності з 1 липня.

Відновлення оподаткування імпорту пояснюють необхідністю наповнення державного бюджету та ліквідації надмірної конкурентної переваги проти продукції, що виробляється всередині країни.

За час дії нульового розмитнення українські сім’ї зекономили близько 23,5 млрд грн – вони ввезли 211 000 автомобілів.

Експерти прогнозують призупинку імпорту вживаних авто з-за кордону як мінімум на кілька місяців. Ввозити авто за повними ставками буде невигідно. Частково ситуацію може змінити, наприклад, запровадження розмитнення в “Дії”.