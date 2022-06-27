Нульове розмитнення поки що дає змогу українцям заощаджувати значні суми. Проте така можливість незабаром зникне.

Станом на 27 червня в Україну за нульовим розмитненням заїхало 211 тисяч авто. Загальна сума економії для українських сімей склала 23,5 млрд грн.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив що за останні 2 тижні додатково завезли 48 тисяч транспортних засобів.

"Після новин про відміну пільги з 01 липня темпи завезення авто значно зросли. У будні в червні в середньому завозять 4700 авто (раніше було 3,2 тис) за день. Насправді, ймовірно, було б у рази більше-обмежує пропускна здатність іноземної та нашої митниці. Для розуміння, на тому ж Будомеж-Грушев зараз черга 1000 авто та 9,5 км, польська сторона пропускає дуже повільно. Ягодин черга взагалі 40 км", - повідомляє нардеп.

"Також показово, що на вихідних стали завозити в 4 рази більше, ніж зазвичай. Цієї суботи заїхало 2400 авто, хоча зазвичай на вхідних ця цифра була меншою за 650 авто", - наголошує народний обранець

Нагадаємо, що Верховна Рада вже прийняла закон, який повертає старі правила розмитнення – коли податки за вживаний автомобіль можуть перевищувати його вартість.