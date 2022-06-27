Нулевое растаможивание пока позволяет украинцам экономить значительные суммы. Однако такая возможность скоро исчезнет.

По состоянию на 27 июня в Украину по нулевому растаможиванию въехало 211 тысяч авто. Общая сумма экономии для украинских семей составила 23,5 млрд. грн.

Читайте также Депутат рассказал, зачем отменили нулевое растаможивание

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что за последние 2 недели дополнительно завезли 48 тысяч транспортных средств.

"После новостей об отмене льготы с 01 июля темпы завоза авто значительно выросли. В будни в июне в среднем завозят 4700 авто (ранее было 3,2 тыс) в день. На самом деле, вероятно, было бы в разы больше – ограничивает пропускная способность иностранной и нашей таможни. Для понимания, на том же Будомеж – Грушеве сейчас очередь 1000 авто и 9,5 км, польская сторона пропускает очень медленно. Ягодин очередь вообще 40 км", – сообщает нардеп.

"Также показательно, что на выходных стали завозить в 4 раза больше обычного. В эту субботу заехало 2400 авто, хотя обычно на входных эта цифра была менее 650 авто", – отмечает народный избранник.

Напомним, что Верховная Рада уже приняла закон, возвращающий старые правила растаможки – когда налоги за подержанный автомобиль могут превышать его стоимость.