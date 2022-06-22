Народный депутат Роберт Горват считает, что возвращение драконовских налогов на ввоз автомобилей позволит государству получить деньги на войну и строительство дорог.

В Украине отменили нулевую растаможку авто. Конечно, это возмутило многих украинцев. Люди считают, что они имеют право на качественное и недорогое авто, тем более во время войны, когда сотни тысяч автомобилей были уничтожены и многие оказались в финансовом затруднении.

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Журналист издания "Апостроф" поговорил с нардепом Робертом Горватом об этом неоднозначное решении Верховной Рады и узнал когда украинцы снова будут иметь возможность покупать доступные автомобили.

– Рассматривается ли возможность возврата "нулевой" растаможки? Ведь мы идем в Европу, надеемся в ближайшее время получить статус кандидата в члены ЕС, а внутри ЕС авто ввозятся без растаможки. Можем ли мы на такое надеяться?

– Внутри Европейского Союза все дороги построены. А Украина уже и так три месяца недополучает налогов, в результате чего ремонт и строительство дорог остановилось.

У нас было три месяца, за которые кто хотел, имел возможность ввезти авто. Но украинцы должны платить налоги, государство не может без них функционировать, тем более в военное время.

За несколько лет дороги подлатали, но их состояние нужно поддерживать. Мы же вернули пошлины и НДС на все, кроме бензина и дизеля. И я думаю, что в ближайшее время мы и здесь вернем пошлину, потому что отчисления на дороги должны идти. Все, что ездит по дороге, должно платить с бензина, из запчастей, по растаможке в дорожный фонд на ремонт и строительство дорог, которые у нас пока, к сожалению, не являются такими, как в ЕС.

– Хорошо, но можем ли мы к этому вернуться в будущем, когда, например, получим статус кандидата в члены ЕС, чтобы иметь возможность, как и в Европе ввозить авто с нулевой растаможкой. Только после полноценного вступления в ЕС?

– Это совсем другая история, и когда это произойдет неизвестно. А война в Украине может закончиться и через два года, вот что мы будем делать два года? Нам кто-то даст деньги на ремонт дорог? Надо же подвозить разное обеспечение на линию фронта и дороги должны быть в хорошем состоянии.

Люди спрашивают, конечно, но люди у нас хотят чтобы все было дешевле или даже бесплатно. А государство должно функционировать и для этого должны платиться налоги.

– Рассматривались ли какие-то другие варианты, кроме возврата растаможки авто? Возможно снизить ставку на растаможку, или же разрешать ввозить одному гражданину только одно авто для собственных нужд, чтобы не создавать очереди на границе, и если человеку нужно еще одно авто, то уже платились налоги?

– Я могу сказать, что если в ЕС ввозят авто, например, из Японии или США, то уплачивается и пошлина, и НДС. Внутри Евросоюза не уплачивается растаможка, в частности, из-за того, что в основном все автоконцерны находятся внутри ЕС и потребности уплаты НДС не возникает. Но ввозя авто из Японии, вы платите НДС. Так же и у нас. Если бы у нас было производство автомобилей внутри страны, мы бы не платили. Но так случилось, что мы не стали лидерами автопрома, хотя есть надежда что у нас все удастся с электрокарами, но это будет после войны.

– Если человек стоит в очереди на границе, чтобы растаможить авто, но не успевает до 1 июля, он уже будет растаможивать авто по новым правилам?

– Конечно, закон вступает в действие, и должен работать. Слухи об отмене льгот на растаможку ходили уже несколько недель, и люди должны были рассчитывать.

– Вот вы сказали, что мы не стали лидерами автопрома. Сейчас украинцы имеют возможность относительно дешево покупать машины в Европе. А какая же теперь альтернатива, если нашего продукта на рынке мало, да и еще по более дорогой цене?

– Конечно, хотелось бы развивать свой автопром. Но никто сейчас не может спрогнозировать, что будет дальше, когда закончится война, будет ли "план Маршала", будут ли нам помогать.

Я просто так смотрю на людей, которые хотят за так растаможить и не платить налоги, а за какие деньги мы будем побеждать? Мне кажется, что сейчас такие вопросы бестактны. Сейчас мы все делаем для победы. Как победим, будем работать над этими вопросами.

– Но люди аргументируют тем, что многие оставили свои авто на оккупированных территориях, или они были уничтожены или повреждены в результате обстрелов, или же машину отобрали оккупанты. И сейчас, когда финансовые возможности людей значительно снизились, возможность купить недорогое авто в Европе было очень кстати.

– Было три месяца. Государство открыло окно, кто хотел, кому это было нужно – те купили авто. Кто не успел, какой-то процент – ну, надо было успевать. Государство не может вечно заниматься благотворительностью. Я еще раз подчеркиваю, в стране война, и дороги должны строиться, по ним должны ездить определенные грузы, в том числе и военного характера. Где мы эти деньги должны брать на строительство дорог.

– "Нулевая" растаможка вызвала большие очереди на границе с Украиной. Не рассматривается ли возможность упорядочить работу таможен, чтобы ускорить работу, а не создавать такой хаос в последние дни "нулевой" растаможки?

– Мы уже отменили льготы, поэтому сейчас это уже не вопрос. А до этого мы понимали, что льготная растаможка будет не навсегда, поэтому не было других дополнительных действий. Государство пошло людям навстречу на определенный период времени.