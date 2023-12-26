Це вже друга спроба народних обранців проголосувати за розмитнення транспортних засобів через Дію. Минула провалилась 24 лютого 2023 – тоді не вистачило голосів.

Розмитнення транспортних засобів через Дію може стати ефективним способом викорінення корупції на митниці. Звісно, якщо депутати підтримають таку ініціативу. Про появу законопроєкту в Раді повідомив AUTO-Consulting.

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Законопроект 10380 від 26.12.2023 “Про внесення змін до розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України та інших законів України щодо особливостей здійснення митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг” вже зареєстровано у Верховній Раді. Самого тексту документа на сайті парламенту поки що немає. Судячи з назви, мова йде саме про розмитнення автомобілів у Дії.

У лютому минулого року законопроект про розмитнення автомобілів через Дію був провалений народними обранцями. Для прийняття не вистачило голосів. “За” було тільки 212 нардепи.

"Я не хочу вірити, що це через якусь зацікавленість, але в цій сфері ходять $50-150 млн хабарів на рік", – сказав тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Як додав пан Федоров, він сподівається, що провал проектів – це організаційне питання, яке вдасться вирішити.