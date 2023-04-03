Голосування за закон про розмитнення авто через "Дію" депутати провалили. У Мінцифри припустили, чому так сталось.

Провал законопроектів про розмитнення авто через сервіс "Дія" могла бути пов’язана з проблемами в комунікації з депутатами Верховної Ради, адже "десь не вистачило голосів, тому що не було людей в залі". Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Liga.net.

Читайте також: Депутати пропонують штрафувати українців за перевезення собак у машині

"Я не хочу вірити, що це через якусь зацікавленість, але в цій сфері ходять $50-150 млн хабарів на рік", – сказав урядовець. Як додав Федоров, він сподівається, що провал проектів – це організаційне питання, яке вдасться вирішити.

На питання про те, чи не відмовиться Міністерство фінансів підтримати новий законопроект, мотивуючи це потенційним суттєвим впливом ініціативи на доходи бюджету, Федоров відповів: "Завдання Мінфіну – завжди бути консервативним. Але якщо взяти нову формулу і цифри, які були за минулий рік щодо авто, можна просто зробити певну кореляцію та побачити, що суттєвих змін у бюджеті немає. Навпаки, лібералізація – це додаткові трансакції й позитив".

При цьому він зазначив, що гарантії ухвалення законопроекту немає, однак Мінцифри не планує зупинятися до цього. Федоров переконаний, що після появи першої цифрової послуги такого формату, почнеться безповоротна трансформація митниці.

Нагадаємо, в січні в "Дії" запустили тестовий розрахунок вартості розмитнення авто через сервіс за новою формулою, яка була б запроваджена в разі прийняття необхідного законодавства. Депутати закон не прийняли. У Мінцифри заявляли, що цифровізація розмитнення спростила б процес для українців та унеможливила б корупційні схеми.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що законопроект про розмитнення через "Дію" і за новою формулою зареєструють у Верховній Раді повторно.