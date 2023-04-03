Голосование за закон о растаможке авто через "Дію" депутаты провалили. В Минцифре допустили, почему так произошло.

Провал законопроектов о растаможке авто через сервис "Дія" мог быть связан с проблемами в коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале". Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в интервью Liga.net.

Читайте также: Депутаты предлагают штрафовать украинцев за перевозку собак в машине

"Я не хочу верить, что это из-за какой-то заинтересованности, но в этой сфере ходят $50-150 млн взяток в год", – сказал чиновник. Как добавил Федоров, он надеется, что провал проектов – это организационный вопрос, который удастся решить.

На вопрос о том, не откажется ли Министерство финансов поддержать новый законопроект, мотивируя это потенциальным существенным влиянием инициативы на доходы бюджета, Федоров ответил: "Задача Минфина – всегда быть консервативной. Но если взять новую формулу и цифры, которые были за прошлый год по авто, можно просто сделать определенную корреляцию и увидеть, что существенных изменений в бюджете нет. Напротив, либерализация – это дополнительные трансакции и позитив.

При этом он отметил, что гарантий принятия законопроекта нет, однако Минцифры не планирует останавливаться до этого. Федоров убежден, что после появления первой цифровой услуги такого формата начнется безвозвратная трансформация таможни.

Напомним, в январе в "Дії" запустили тестовый расчет стоимости растаможки авто через сервис по новой формуле, которая была бы введена в случае принятия необходимого законодательства. Депутаты закон не приняли. В Минцифре заявляли, что цифровизация растаможки упростила бы процесс для украинцев и сделала бы невозможным коррупционные схемы.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что законопроект о растаможке через "Дію" и по новой формуле будет зарегистрирован в Верховной Раде повторно.