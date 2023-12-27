На сайті Верховної Ради опубліковано текст законопроекту про розмитнення авто у Дії.

Проектом закону №10380 пропонується до набуття Україною статусу членства в ЄС запровадити можливість подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового авто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).

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Також законопроект пропонує запровадити електронну базу даних (БД) для коригування митної вартості авто, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Передбачено запровадити і механізм коригування митної вартості вживаних авто, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість є меншою ніж вартість ідентичного автомобіля, що міститься в БД.

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За проектом Закону для визначення митної вартості вживаних авто застосовується вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку.

Наприклад, для автомобіля до 1 року експлуатації цей коефіцієнт становить – 0,95, а для машин віком від 15 років та старше – 0,1.

Нагадаємо, за скільки сьогодні можна розмитнити авто в Україні.