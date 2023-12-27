Нульове з розмитнення транспортних засобів, яке на початку повномасштабного вторгнення протягом кількох місяців було доступне для всіх українців, хочуть повернути. Але цього разу не для всіх, а лише для певних категорій громадян.

На сайті парламенту опубліковано проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо нульового розмитнення транспортних засобів для учасників бойових дій та інших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії проти України» (№ 10353).

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Цим проектом депутати пропонують звільнити від розмитнення транспортні засоби для учасників бойових дій, дітей/братів/сестер загиблого внаслідок бойових дій, та осіб, чиї транспортні засоби зазнали пошкоджень внаслідок війни.

На цих умовах хочуть дозволити ввезти один транспортний засіб на особу. Також одну машину зможе завезти фізична особа, яка офіційно передала власний транспортний засіб військовому підрозділу.

Безмитне розмитнення автори законопроєкту планують впровадити під час військового стану та ще рік після нього.

Однак насправді таких законопроєктів в парламенті вже зареєстрували кілька, і жоден з них не дійшов до розгляду у сесійній залі. Тож і в цього законопроєкту мало шансів бути прийнятим.

Нагадаємо, що 5 квітня 2022 року в Україні набув чинності закон про скасування зборів і податків за розмитнення для фізичних осіб на період воєнного стану. Але вже 1 липня 2022 року нульове розмитнення скасували. Тобто розмитнення авто в Україні однаково дороге для усіх категорії громадян.

Порахуйте, скільки коштує розмитнення авто в Україні.