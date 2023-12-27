Кабмин одобрил введение дополнительных элементов защиты пластиковых документов водителя.

Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства будут иметь дополнительные элементы защиты для уменьшения риска их подделки. Соответствующее Постановление №1358 принял Кабинет Министров Украины. Оно вступило в силу 26 декабря.

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Согласно изменениям, сервисные центры МВД будут выдавать гражданам документы, которые имеют дополнительные элементы защиты. Их будут наносить на водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства. Защитное покрытие бланков будет иметь специальную маркировку.

Дополнительно на бланке свидетельства будет размещаться QR-код в правом нижнем углу. Он будет содержать ссылку на электронный сервис, который размещен на вебсайт Главного сервисного центра МВД для проверки сведений, внесенных в бланк свидетельства. Такая усиленная защита призвана снизить вероятность подделки. Также в режиме онлайн возможно будет проверить легитимность свидетельства о регистрации транспортного средства.

Сейчас в Главном сервисном центре МВД работают над внедрением защитных элементов как на удостоверении водителя, так и свидетельстве о регистрации.

Сервисные центры МВД пока выдают бланки указанных документов имеющегося образца до полного их расходования. Как только они используются, но не позднее 1 августа 2024 года, гражданам будут выдавать водительское удостоверение и свидетельства о регистрации с дополнительными элементами защиты.

Граждане могут продолжать пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства, которые выдавались ранее. Эти документы действительны в течение срока, на который они были выданы и обменивать их возможно по собственному желанию.