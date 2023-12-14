Новый порядок замены водительских удостоверений и хранения номерных знаков проходит стадию обсуждения. Гражданам предлагают высказать свои предложения.

Постановление Кабинета Министров Украины “О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 10 мая 2022 г. № 584” будет изменено. Появится новый порядок замены водительских удостоверений и хранения номерных знаков.

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Проект разработан с целью урегулирования вопросов:

Повторного заказа водительского удостоверения, если лицо не смогло получить документ после предварительного заказа в электронном кабинете водителя или на Портале "Дія".

Хранение номерных знаков, срок хранения которых истек в период военного положения, и дальнейшего их перезакрепления.

Ознакомиться с проектом можно на сайте. Если есть предложения по этим вопросам, - присоединяйтесь к консультациям.