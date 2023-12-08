Сначала Сервисный центр МВД отказал гражданину в обмене водительского удостоверения советского образца. Чтобы обменять водительское удостоверение, гражданину пришлось дважды судиться с Сервисным центром МВД.

Суд отметил, что истец является гражданином Украины, а Украина является участником Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

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Седьмой апелляционный административный суд на днях рассмотрел дело, связанное с отказом сервисного центра МВД обменять водительское удостоверение, выданное в одной из бывших советских республик, на водительское удостоверение современного образца без сдачи экзаменов.

Как указано в материалах дела, в декабре 2022 года в Региональный сервисный центр МВД в Хмельницкой области обратился местный житель Андрей П., который попросил осуществить обмен его водительского удостоверения на право управления транспортными средствами, которое было выдано еще 10 октября 1981, на удостоверение нового образца без сдачи экзаменов.

В январе 2023 года Региональный сервисный центр отказал гражданину в обмене водительского удостоверения старого образца на новое удостоверение. В сервисном центре отметили, что водительское удостоверение гражданина является удостоверением водителя иностранного государства, а потому Андрею П. необходимо предоставить документы, подтверждающие факт получения им водительского удостоверения в 1981 году.

Дело в том, что удостоверение водителя категории С Андрея П. содержит опознавательный знак SU (международный код СССР). Соответствующее удостоверение он получил, когда проживал в 1970-х – 1980-х годах в Латвийской ССР и учился в Рижском высшем военно-политическом училище.

Сервисный центр такое водительское удостоверение расценил, как удостоверение иностранного государства. В ответ Андрей П. обратился с иском в суд. Хмельницкий окружной административный суд и 23 августа суд частично удовлетворил иск Андрея П.

Суд признал противоправной бездеятельность сервисного центра по рассмотрению заявления Андрея П. об обмене удостоверения и обязал сервисный центр повторно рассмотреть заявление гражданина. Теперь с решением суда не согласился уже сервисный центр и подал апелляционную жалобу.

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Сервисный центр сослался на нормы действующей Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя, которая была утверждена в 2009 году.

Согласно Инструкции, если документы, которые необходимо подать для получения или обмена водительского удостоверения, были выданы компетентными органами иностранного государства и составлены на иностранном языке, они должны быть переведены на государственный язык и заверены в установленном порядке.

Кроме того, для обмена водительского удостоверения, Андрей П. должен был предоставить документ, выданный компетентным органом иностранного государства, дипломатическим представительством или консульским учреждением иностранного государства в Украине, подтверждающий факт выдачи такого удостоверения водителя и отсутствие сведений о лишении права не управления транспортными средствами или временное ограничение в этом праве.

Исследовав позиции сторон, Седьмой апелляционный административный суд отметил, что 8 ноября 1968 в городе Вена была принята Конвенция о дорожном движении, которая была ратифицирована СССР в 1974 году.

В соответствии с подпунктом "b" пункта 2 статьи 41 Конвенции о дорожном движении, (в редакции, которая действовала на момент выдачи истцу водительского удостоверения) "...договаривающиеся стороны будут признавать любое национальное удостоверение водителя, которое соответствует предписаниям Приложения 6 к настоящей Конвенции ...".

После провозглашения независимости Украины, 12 сентября 1991 года Верховная Рада приняла закон "О правопреемстве Украины", согласно которому подтвердила обязательства по международным договорам, заключенным бывшей УССР до провозглашения независимости Украины. Поэтому, Украина является правопреемником прав и обязанностей по международным соглашениям СССР, которые не противоречат Конституции Украины и интересам государства. Таким образом, Украина подтвердила и свои обязательства по Венской Конвенции о дорожном движении.

Как отметил суд, Андрей П. в декабре 2022 года предоставил сервисному центру водительское удостоверение, которое соответствует требованиям Международной конвенции о дорожном движении 1968 года, поскольку оно содержит всю необходимую информацию, предусмотренную Конвенцией.

Суд отметил, что имеющееся удостоверение водителя Андрея П. на право управления транспортными средствами от 10 октября 1981 года не имеет срока действия, является действующим и предоставляет истцу право управления транспортными средствами соответствующей категории.

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Кроме того, Андрей П. является гражданином Украины и более 20 лет управляет транспортными средствами на основании водительского удостоверения от 10 октября 1981 года, которое является действующим и не отмененным. Факт получения им удостоверения подтверждается соответствующими первичными документами о прохождении обучения и сдачи экзаменов.

Итак, водительское удостоверение Андрея П., выданное ему в 1981 году, может быть обменено на новое без сдачи экзаменов.

Таким образом, 16 ноября 2023 года Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Регионального сервисного центра в Хмельницкой области без удовлетворения, а решение Хмельницкого окружного административного суда без изменений.