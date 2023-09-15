Полиция начала штрафовать водителей с временными удостоверениями водителя, срок действия которых истек. Однако суд счел такие действия неправомерными в период военного положения.

Во время военного положения водителям разрешено управлять транспортными средствами при наличии удостоверения, выданного впервые, даже если его срок действия истек. Среди водителей используется название “временное” удостоверение, официальное название документа - “удостоверение водителя, которое выдано впервые”.

Как ни прискорбно констатировать, однако полиция трактует указанную норму закона по-своему, утверждают в "Дорожном адвокате". В результате водители получают штрафы за езду без права управления.

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Что говорит закон

Указом Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 введено в Украине военное положение, действующее по сей день.

Постановлением КМУ от 03.03.2022 №184 установлено, что в период действия военного положения водителям разрешается управлять транспортными средствами при наличии у них временного водительского удостоверения, срок действия которого истек. Эта норма будет действовать еще в течение года со дня прекращения военного положения.

Итак, на сегодняшний день законодательно разрешено управлять транспортными средствами с просроченными водительскими удостоверениями (выданными впервые).

Как происходило все на месте остановки

У водителя было "временное" удостоверение водителя, срок действия которого истек 18.02.2023. Он был осведомлен о наличии нормативных актов, позволявших ему управлять автомобилем во время военного положения. Однако это не помогло ему избежать штрафа.

Во время движения водителя остановили сотрудники полиции, также знавшие о наличии указанных нормативно-правовых актов. Однако у них была другая правовая позиция по применению законодательства. Они считали, что водителю ничего не мешало во время военного состояния обменять "просроченное" временное водительское удостоверение на постоянное.

Таким образом, полицейские обвинили водителя в управлении автомобилем без действительного водительского удостоверения (без права вождения). Выписали постановление на основании ч.2 ст.126 КУоАП на сумму штрафа в размере 3400 грн. Водителю ничего не оставалось, как обратиться за защитой в суд.

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Что решил суд

Проанализировав все обстоятельства дела, суд признал, что на время вынесения обжалуемого постановления водитель имел право управлять транспортным средством на удостоверение водителя, срок действия которого истек 18.02.2023.

Также суд дополнил – доводы полиции об отсутствии по месту жительства водителя перебоев с работой сервисных центров МВД, об отсутствии проблем со сдачей или о нехватке бланков для изготовления водительских удостоверений необоснованны. Эти доводы не опровергают нормы закона.

По результатам рассмотрения дела суд признал штраф полиции противоправным и отменил его. Постановление суда от 23.08.2023 г. по делу №593/508/23.

Вывод "Дорожного адвоката"

Наличие закона еще не означает, что государственные органы его должным образом выполняют. Часто даже знание водителем закона не гарантирует ему защиты от неправомерных действий субъектов властных полномочий. Иногда можно получить штраф даже при отсутствии каких-либо нарушений.