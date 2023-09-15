Поліція почала штрафувати водіїв з "тимчасовими" посвідченнями водія, строк дії яких закінчився. Однак суд визнав такі дії неправомірними у період військового стану.

Під час воєнного стану водіям дозволено керувати транспортними засобами за наявності посвідчення, виданого вперше, навіть якщо його строк дії закінчився. Серед водіїв використовується назва “тимчасове” посвідчення, офіційна назва документу – “посвідчення водія, що видано вперше”.

Як не прикро констатувати, однак поліція трактує вказану норму закону по-своєму, говорять в “Дорожньому адвокаті”. Внаслідок цього водії отримують штрафи за їзду без права керування.

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Що каже закон

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 введено в Україні воєнний стан, який діє до сьогодні.

Постановою КМУ від 03.03.2022 №184 встановлено, що у період дії воєнного стану водіям дозволяється керувати транспортними засобами за наявності у них “тимчасового” посвідчення водія, строк дії якого закінчився. Ця норма буде діяти ще протягом року з дня припинення дії воєнного стану.

Отже, на сьогодні законодавчо дозволено керувати транспортними засобами з протермінованими посвідченнями водія (виданими вперше).

Як відбувалося все на місці зупинки

Водій мав “тимчасове” посвідчення водія, строк дії якого закінчився 18.02.2023. Він був обізнаний про наявність нормативних актів, які дозволяли йому керувати автомобілем під час воєнного стану. Проте це не допомогло йому уникнути штрафу.

Під час руху водія зупинили працівники поліції, які також знали про наявність вказаних нормативно-правових актів. Однак в них була інша правова позиція щодо застосування законодавства. Вони вважали, що водію нічого не перешкоджало в час воєнного стану обміняти “прострочене” тимчасове посвідчення водія на постійне.

Таким чином, поліцейські звинуватили водія у керуванні автомобілем без дійсного посвідчення водія (без права керування). Виписали постанову на підставі ч.2 ст.126 КУпАП на суму штрафу в розмірі 3400 грн. Водію нічого не залишалось, як звернутись за захистом до суду.

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Що вирішив суд

Проаналізувавши всі обставини справи, суд визнав, що на час винесення оскаржуваної постанови водій мав право керувати транспортним засобом на наявності посвідчення водія, строк дії якого закінчився 18.02.2023.

Також суд доповнив – доводи поліції про відсутність за місцем проживання водія перебоїв з роботою сервісних центрів МВС, про відсутність проблем зі здачею чи про недостачу бланків для виготовлення водійських посвідчень є необґрунтованими. Ці доводи не спростовують норм закону.

За наслідками розгляду справи, суд визнав штраф поліції протиправним та скасував його. Постанова суду від 23.08.2023 у справі №593/508/23.

Висновок “Дорожного адвоката”

Наявність закону ще не означає, що державні органи його належним чином виконують. Часто навіть знання водієм закону, не гарантує йому захисту від неправомірних дій суб’єктів владних повноважень. Іноді можна отримати штраф навіть при відсутності будь-яких порушень.