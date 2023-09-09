За керування транспортним засобом без посвідчення водія відповідної категорії передбачена адміністративна відповідальність. Суми штрафів коливаються від 425 до 40 800 грн.

Відповідальність за керування без прав регламентує стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Найменший штраф – 425 грн, для особи яка «не має при собі або не пред’явила у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в посвідченні водія відповідної категорії». Мається на увазі, що права у водія є, він їх просто не пред’явив на вимогу поліцейського.

За «керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом» передбачено штраф у розмірі 3 400 грн. Цей штраф діє, якщо у водія взагалі немає прав, або не відкрита категорія для транспортного засобу, яким він керує.

«Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами» обійдеться у 20 400 грн. Цей штраф актуальний для водіїв, яких суд позбавив права керування (наприклад, за водіння у нетверезому стані), але вони усе одно продовжують їздити за кермом.

Найбільший штраф – 40 800 грн передбачений для тих, хто повторно протягом року потрапляє до рук поліцейських за керування без прав (без відкритої відповідної категорії) або повторно сідає за кермо попри позбавлення права керування. Разом з цим найбільшим штрафом передбачено «позбавлення права керування транспортними засобами на строк від п’яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого».