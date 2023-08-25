У Верховній Раді зареєстровано законопроект про введення адміністративної відповідальності за дрифт.

Законопроект під номером 9642 вже опубліковано на сайті Верховної Ради. Він передбачає введення штрафу за дрифт у розмірі 8500 грн. Повторне керування у дрифті протягом року передбачає штраф 17000 грн та позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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Пропоновані народними обранцями зміни у Кодекс України про адміністративні правопорушення сформульовані наступним чином:

Порушення водієм Правил дорожнього руху, що виражається у навмисному керованому занесенні автомобіля (дрифтуванні), – тягне за собою накладення штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, – тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Примітка. Під навмисним керованим занесенням (дрифтуванням) для цілей цієї статті слід розуміти навмисне вчинення на керованому транспортному засобі маневрів, що спричиняють занесення осі автомобіля під час повороту автомобіля на максимально можливій швидкості.

На думку народних обранців «прийняття законопроекту позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, а також на захист спокою людей від шуму, що створюється при дрифтуванні». Так сказано у пояснювальній записці до проекту закону.