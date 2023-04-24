Поліцейські разом з воєнкомами роздавали повістки любителям тюнінгованих автомобілів, які зібрались разом у великій кількості та порушували спокій.

Про спільну акцію від поліції та воєнкомів повідомив на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, під час війни збиратись для того, аби “ревіти моторам та дрифтувати вулицями” – вже перебір.

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«Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни. І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити. Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат»,- вважає Білошицький.

«І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але… Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників. Але. Щоб пацани "не розстроювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити», - пише Олексій Білошицький.