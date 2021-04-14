Після продовження локдауну в Києві до 30 квітня, у мешканців міста знову постала проблема доступного транспорту для тих, кому не вдалося перейти на віддалений формат роботи.

Ріст інтересу до альтернативних видів транспорту, зокрема велосипедів, важко не помітити. Тож які варіанти засобів пересування обирають українці та що буде з нинішніми тенденціями після послаблення карантинних обмежень?

Новий чи старий?

Представники велосипедного ринку в Україні вже на початку весни фіксували ажіотаж: Китай не встигає давати раду попиту, який створюють українці, що купують велосипеди. Це позначається і на ціні. Новий якісний велосипед зараз можна дозволити собі за 10-15 тис. грн. Тому зростає популярність покупки велосипедів в інтернеті, здебільшого йдеться про транспорт на вторинному ринку. Це дає змогу і розумно витратити свої гроші, й знайти більш якісний і надійний варіант, ніж умовні велосипеди з гіпермаркету.

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За даними платформи, торік у березні частота пошуку велосипедів на OLX зросла на 70%. За перші ж три місяці 2021 року пошуковий запит “велосипед” користувачі ввели понад 2,5 млн разів (+129%), причому більше половини – 1,3 млн разів – у березні. Найбільш активно шукають альтернативний транспорт мешканці міст-мільйонників, Київ – рекордсмен серед них. В середньому велосипед від продавця на OLX обійдеться в 3 900 грн, а обрати можна серед майже 36 тис. пропозицій.

Нескладно порахувати, як швидко окупається така покупка. За відсутності спеціальної перепустки в громадський транспорт, у час пік людина буде змушена викласти за таксі в середньому 300 грн за поїздку лише в один бік або чекати на адекватну ціну більше години.

Якщо коротко, то велосипед окупається приблизно за тиждень.

Велосипеди, з точки зору екологічної здорової альтернативи, перетворились на подекуди єдину доступну опцію для пересування містом у період локдауну. І відносно безпечну також: на відміну від громадського транспорту й навіть таксі, велосипед виключає необхідність контактувати з іншими людьми в закритому просторі. З іншого боку, велосипедна культура в Україні досі розвивається і схоже на те, що саме обставини, які склалися зараз, можуть пришвидшити цей процес.

Поряд із вимушеним пошуком альтернативного транспорту, не останню роль у зростанні попиту на велосипеди зіграв бурхливий розвиток сервісів доставки. Тільки за березень на платформі було розміщено 1,4 тис. оголошень з пошуку кур’єрів, які ретельно ставляться до вибору свого транспорту. Для них цілком робочим варіантом може стати придбання велосипеду, який був у використанні.

Двоколісні 2.0

Якщо з велосипедами все зрозуміло, то чи чекати на бум інших альтернативних видів транспорту – скутерів, електросамокатів, моноколес? З січня по березень скутери шукали 819 тис. разів, і трохи менше – мотоцикли, 739 тис. Майже вдвічі рідше цікавились мопедами (близько 400 тис. запитів). Електросамокати з початку року шукали 202 тис. разів, а з лютого по березень частота пошуку зросла на 93%. Моноколеса взагалі цікавили тільки 25 тис. пошукачів.

Логічно, що скутери, мотоцикли й мопеди програють велосипедам на старті через необхідність мати водійські права, щоб управляти цими видами транспорту. А от електросамокати, більш за все, поки що просто не перейшли в розряд звичного засобу пересування й досі залишаються радше розвагою або туристичною “фішкою” міста. Як вихід, можна користуватися прокатом самокатів, однак цей варіант важко назвати економним. Наприклад, у столиці прокат на годину в середньому обійдеться в 120-150 грн, а на добу – 500 грн (це враховуючи нещодавнє зниження цін).

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Цінники на електросамокати наприклад на OLX зосереджені в діапазоні 8-10 тисяч грн, тоді як в інших інтернет-магазинах доведеться викласти в середньому понад 15 тисяч. Крім того, поки що наше законодавство у сфері дорожнього руху не регламентує користування електросамокатами, а отже пересуватися великим містом упевнено й безпечно на цьому виді транспорту досі малоймовірно. Та ж історія з моноколесом, яке більше поки асоціюється з модним аксесуаром, ніж зі способом дістатися швидше з точки А в точку Б. Та сподіваємося, що на фоні чергових локдаунів та жорстких обмежень ситуація зміниться найближчим часом.

Автор: Андрій Коцина, керівник напряму OLX Авто