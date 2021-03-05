Дорожньо-будівельний сезон 2021 розпочато. Роботи вже тривають на вулицях Борщагівській, Милославській, Пейзажній алеї, Індустріальному шляхопроводі.

Разом з терміновим ремонтом доріг чиновники активно розширюють велоінфраструктуру, відбираючи у автомобілістів місця для парковки.

Читайте також: У Івано-Франківську чиновникам будуть доплачувати за їзду велосипедом

"У рамках робіт із капітального ремонту двостороння велодоріжка протяжністю 1,5 км буде влаштована на проспекті Степана Бандери. І це стане продовженням велоінфраструктури на проспекті, облаштованої у минулому році. Крім того, двостороння велодоріжка протяжністю 1 км з обох боків з’явиться на вул. Милославській і поєднається з веломаршрутом "Троєщина-Європейська площа", а доріжка довжиною 2,3 км на вул. Борщагівській стане частиною веломаршруту "Борщагівка-Центр", – повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

За словами заступника голови КМДА, буде продовжена велодоріжка і на вул. Івана Франка. Вона поєднає велоінфраструктуру на вул. Липинського, що веде до "Київського велотреку", із бульваром Тараса Шевченка, де дозволено рух велосипедистів смугами громадського транспорту, та Ботанічною площею і вул. Леонтовича. А велосмуга протяжністю 0,35 км на вул. Андріївській стане частиною пішохідної зони в рамках проекту "Київська вітальня".

Також комфортними для велосипедистів стануть вулиці Маршала Рибалка, Богдана Гаврилишина, Шолуденка та Пирогова.

"Як результат – велоінфраструктура поєднає між собою вулиці Маршала Рибалка, Гаврилишина і Шолуденка, а велосмуга на вул. Пирогова примкне до виділеної смуги суміщеного руху громадського транспорту та велосипедистів бульваром Тараса Шевченка", – повідомив Олександр Густєлєв.

Крім того, нова велосмуга з’явиться на вул. Гарматній і з’єднається з велодоріжкою на просп. Любомира Гузара.

Також для зручності велосипедистів у всіх районах столиці протягом року заплановано встановити 800 велопарковок біля об’єктів соціально-культурної сфери.

Олександр Густєлєв нагадав, що протягом 2020 року велоінфраструктура столиці збільшилася на 25 км. Велосмуги і велодоріжки з’явились на вулицях Пушкінській, Рейтарській, Золотоворітській, Ярославів Вал, Івана Франка, Академіка Білецького, Стрілецькій, Бастіонній, Ольгинській, Заньковецької, Олеся Гончара, В’ячеслава Липинського, Туполєва, пров. Володимирському, просп. Любомира Гузара, б-рі Леоніда Бикова, Володимирському узвозі та інших.