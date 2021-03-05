Дорожно-строительный сезон 2021 начат. Работы уже продолжаются на улицах Борщаговской, Милославской, Пейзажной аллее, Индустриальном путепроводе.

Вместе со срочным ремонтом дорог чиновники активно расширяют велоинфраструктуру, отбирая у автомобилистов места для парковки.

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"В рамках работ по капитальному ремонту двусторонняя велодорожка протяженностью 1,5 км будет устроена на проспекте Степана Бандеры. И это станет продолжением велоинфраструктуры на проспекте, обустроенной в прошлом году. Кроме того, двусторонняя велодорожка протяженностью 1 км с обеих сторон появится на ул. Милославской и соединится с веломаршрутом "Троещина-Европейская площадь", а дорожка длиной 2,3 км на ул. Борщаговской станет частью веломаршрута "Борщаговка-Центр", – сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

По словам заместителя председателя КГГА, будет продолжена велодорожка и на ул. Ивана Франко. Она соединит велоинфраструктуру на ул. Липинского, которая ведет к "Киевскому велотреку", с бульваром Тараса Шевченко, где разрешено движение велосипедистов по полосам общественного транспорта и Ботанической площадью и ул. Леонтовича. А велополоса протяженностью 0,35 км на ул. Андреевской станет частью пешеходной зоны в рамках проекта "Киевская гостиная".

Также комфортными для велосипедистов станут улицы Маршала Рыбалка, Богдана Гаврилишина, Шолуденко и Пирогова.

"Как результат – велоинфраструктура соединит между собой улицы Маршала Рыбалка, Гаврилишина и Шолуденко, а велополоса на ул. Пирогова примкнет к выделенной полосе совмещенного движения общественного транспорта и велосипедистов бульваром Тараса Шевченко", – сообщил Александр Густелев.

Кроме того, новая велополоса появится на ул. Гарматной и соединится с велодорожкой на просп. Любомира Гузара.

Также для удобства велосипедистов во всех районах столицы в течение года запланировано установить 800 велопарковок возле объектов социально-культурной сферы.

Александр Густелев напомнил, что в течение 2020 года велоинфраструктура столицы увеличилась на 25 км. Велополосы и велодорожки появились на улицах Пушкинской, Рейтарской, Золотоворотской, Ярославов Вал, Ивана Франко, Академика Белецкого, Стрелецкой, Бастионной, Ольгинской, Заньковецкой, Олеся Гончара, Вячеслава Липинского, Туполева, переулке Владимирском, просп. Любомира Гузара, б-ре Леонида Быкова, Владимирском спуске и других.