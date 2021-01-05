Доплаты чиновникам за пользование велосипедом хотят внедрить в Ивано-Франковске. Уже пообещали по тысяче гривен.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил разработать положение о премировании работников за то, что ездят на велосипеде. Откуда возьмутся средства для доплат – пока не известно.

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“Поручил управляющему делами разработать положение о премировании работников за то, что ездят на велосипеде. Конечно, премировать будем не за 1 день пользования двухколесным. Для того, чтобы получить поощрение надо не менее 10 дней приезжать на работу и с работы на велосипеде”, написал Руслан Марцинкив на своей странице в соцсети. Правда не уточнил, речь идет о десяти днях в год, в месяц, или премия будет выдаваться за каждые десять дней пользования велосипедом.

Он считает, что это может стать хорошим стимулом отказаться от автомобилей, ведь доплата будет символической – 1 тысяча гривен. Также Руслан Марцинкив добавил, что центр города должен быть пешеходным.