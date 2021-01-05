Доплати чиновникам за користування велосипедом хочуть впровадити у Івано-Франківську. Вже пообіцяли по тисячі гривень.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив розробити положення про преміювання працівників за те, що їздять на велосипеді. Звідки візьмуться кошти для доплат – наразі не відомо.

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“Доручив керуючому справами розробити положення про преміювання працівників за те, що їздять на велосипеді. Звісно, преміювати будемо не за 1 день користування двоколісним. Для того, щоб отримати заохочення треба не менше 10 днів приїжджати на роботу та з роботи на ровері”, написав Руслан Марцінків на своїй сторінці у соцмережі. Що правда не уточнив мова йде про десять днів на рік, на місяць, або премія буде видаватись за кожні десять днів користування велосипедом.

Він вважає, що це може стати хорошим стимулом відмовитися від автівок, адже доплата буде символічною – 1 тисяча гривень. Також Руслан Марцінків додав, що центр міста повинен бути пішохідним.