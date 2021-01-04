Група велосипедистів атакувала позашляховик посеред вулиці, після того, як один з них отримав травму, начебто, з вини водія машини.

Інцидент трапився на Манхеттені 29 грудня 2020 року. Велосипедисти розтрощили автомобіль та зникли з місця події до прибуття поліції, повідомляє New York Daily News.

Дивіться також: Тернопільський автомеханік зробив позашляховик-гігант: відео

Група молодих велосипедистів оточила BMW X5, за кермом якого перебував власник на ім’я Макс Торговнік, а на пасажирському сидінні була його мати. Відео від очевидців інциденту показує, як молоді люди б'ють велосипедами по капоту. Один з учасників групи стрибнув на капот і бив ногою по лобовому склу, поки воно не тріснуло.

Сварка на відео трапилась після інциденту, про який розповів власник позашляховика. За його словами, один із велосипедистів їхав поруч з машиною, тримаючись за неї, та використовуючи, як буксир. Водій каже, що пригальмував, аби дати можливість велосипедистам проїхати вперед, однак почув глухий удар ззаду.

Схоже, загальмував водій занадто різко, оскільки велосипедист не встиг зреагувати і врізався в машину, розбивши губу – схоже, це і спровокувало велосипедистів на помсту.

“Я почав відкривати двері, але мене відразу ж з усіх боків оточили ці люди, які тільки що злізли з своїх велосипедів, і вони почали кричати, бити машину кулаками, битися об капот машини, погрожувати”, – згадує Макс Торговнік. Водію вдалось проїхати вперед, як тільки в колі з розлючених велосипедистів з'явилася прогалина.

У зв'язку з інцидентом було затримано 15-річного підлітка з Квінса, а решта велосипедистів знаходиться у розшуку.