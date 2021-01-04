Группа велосипедистов атаковала внедорожник посреди улицы, после того, как один из них получил травму, вроде бы, по вине водителя машины.

Инцидент произошел на Манхэттене 29 декабря 2020 года. Велосипедисты разбили автомобиль и скрылись с места происшествия до прибытия полиции, сообщает New York Daily News.

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Группа молодых велосипедистов окружила BMW X5, за рулем которого находился владелец по имени Макс Торговник, а на пассажирском сиденье была его мать. Видео от очевидцев инцидента показывает, как молодые люди бьют велосипедами по капоту. Один из участников группы прыгнул на капот и бил ногой по лобовому стеклу, пока оно не треснуло.

Ссора на видео произошла после инцидента, о котором рассказал владелец внедорожника. По его словам, один из велосипедистов ехал рядом с машиной, держась за нее, и используя, как буксир. Водитель говорит, что притормозил, чтобы дать возможность велосипедистам проехать вперед, однако услышал глухой удар сзади.

Похоже, водитель затормозил слишком резко, поскольку велосипедист не успел среагировать и врезался в машину, разбив губу – похоже, это и спровоцировало велосипедистов на месть.

“Я начал открывать дверь, но меня сразу же со всех сторон окружили эти люди, которые только что слезли со своих велосипедов, и они начали кричать, бить машину кулаками, биться о капот машины, угрожать”, – вспоминает Макс Торговник. Водителю удалось проехать вперед, как только в кругу разъяренных велосипедистов появилась брешь.

В связи с инцидентом был задержан 15-летний подросток из Квинса, а остальные велосипедисты находятся в розыске.