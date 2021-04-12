Електровелосипеди бурно розвиваються, але кількість аварій також швидко зростає. За даними дослідження, травми важчі, ніж у велосипедистів без акумулятора.

Дослідження провалилось в Німеччині де на даний момент використовується понад сім мільйонів велосипедів з електроприводом.

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Головний недолік: більша швидкість та вага часто призводять до серйозних аварій. Кількість піделеків, які загинули в аварії, зросла минулого року на 22,1 відсотка - порівняно з 14,2 відсотками для класичних велосипедистів.

Зараз Національний травматологічний центр в Ольденбурзі порівнює наслідки аварій груп велосипедистів у своєму дослідженні "ReGOM на велосипеді " (регіони Гронінгена, Ольденбурга та Мюнстера). Він включає медичні дані про аварії 223 велосипедистів, 59 з яких є е-байкерами.

"В аваріях з електровелосипедами верхні кінцівки отримують значно важчі травми, ніж у аваріях звичайних велосипедів", - пояснює Тім Лефарт, лікар-травматолог Євангелічної лікарні в Ольденбурзі та координатор дослідження.

Вони перенесли переломи надпліччя, передпліччя, зап'ястя або кисті майже вдвічі частіше. Їм довелося зробити більше операцій і в реанімаційне відділення. У багатьох піделеків, які розбилися, була попередня хвороба . Вони приймали антикоагулянти втричі частіше. "Такі засоби, що розріджують кров, можуть спричинити серйозні кровотечі у разі удару головою" , - говорить Лефарт.

Зазначається, що люди похилого віку частіше сідають на електровелосипеди . У дослідженні піделеки у віці майже 63 років були в середньому на 15 років старшими за велосипедистів, які потрапили в аварію.

"Багато електронних байкерів не мають свого автомобіля", - говорить Зігфрід Брокман з відділу досліджень нещасних випадків страховиків. Акумулятори та двигун роблять електронний велосипед на десять кілограмів важчим за звичайний велосипед, а також забезпечують високе сидіння акумулятора для несприятливого фокусування . Це ускладнює керування в зоні обмеження, наприклад у випадку екстреного гальмування.

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Звіт по безпеці дорожнього руху по тестування компанії DEKRA вписується в цю картину , згідно з якою більш ніж на третину (37%) в ДТП зі смертельними наслідками з участю велосипедистів в 2019 році трапилось у місті без участі інших учасників дорожнього руху, тобто так звані одиничні аварії .

Експерти DEKRA назвали головною причиною завищення велосипедистами власного рівня майстерності та недостатні навички керування. Крім того, існує недостатня інфраструктура, така як погані велосипедні доріжки.

Майже третина ДТП зі смертельними наслідками сталася внаслідок зіткнення з автомобілями. 17,6 відсотка були спричинені вантажівками . Загалом ДТП з педелеками складають 30 відсотків, а у немоторизованих велосипедистів лише 19 відсотків. "Кожен третій, хто помирає, є водієм електровелосипеда, - каже Брокман, - хоча співвідношення електро до звичайних велосипедів - 1:10".