Электровелосипеды бурно развиваются, но количество аварий также быстро растет. По данным исследования, травмы тяжелее, чем у велосипедистов без аккумулятора.

Исследование провалилось в Германии где на данный момент используется более семи миллионов велосипедов с электроприводом.

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Главный недостаток: большая скорость и вес часто приводят к серьезным авариям. Количество велосипедов, которые погибли в аварии, выросло в прошлом году на 22,1 процента по сравнению с 14,2 процентами для классических велосипедистов.

Сейчас Национальный травматологический центр в Ольденбурге сравнивает последствия аварий групп велосипедистов в своем исследовании "ReGOM на велосипеде" (регионы Гронингена, Ольденбурга и Мюнстера). Он включает медицинские данные об авариях 223 велосипедистов, 59 из которых являются е-байкерами.

"В авариях с электровелосипедами верхние конечности получают значительно более тяжелые травмы, чем в авариях обычных велосипедов", – объясняет Тим Лефарт, врач-травматолог Евангелической больницы в Ольденбурге и координатор исследования.

Они перенесли переломы надплечья, предплечья, запястья или кисти почти вдвое чаще. Им пришлось сделать больше операций и в реанимационном отделении.

Отмечается, что пожилые люди чаще садятся на электровелосипеды. В исследовании велосипедисты в возрасте почти 63 лет были в среднем на 15 лет старше велосипедистов, которые попали в аварию.

"Многие электронные байкеры не имеют своего автомобиля", – говорит Зигфрид Брокман из отдела исследований несчастных случаев страховщиков. Аккумуляторы и двигатель делают электронный велосипед на десять килограммов тяжелее обычного велосипеда, а также обеспечивают высокое сиденье аккумулятора для неблагоприятной фокусировки. Это затрудняет управление в зоне ограничения, например в случае экстренного торможения.

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Отчет по безопасности дорожного движения по тестированию компании DEKRA вписывается в эту картину, согласно которой более чем на треть (37%) в ДТП со смертельным исходом с участием велосипедистов в 2019 году произошло в городе без участия других участников дорожного движения, то есть так называемые единичные аварии.

Эксперты DEKRA назвали главной причиной ДТП завышения велосипедистами собственного уровня мастерства и недостаточные навыки управления. Кроме того, существует недостаточная инфраструктура, такая как плохие велосипедные дорожки.

Почти треть ДТП со смертельным исходом произошла в результате столкновения с автомобилями. 17,6 процента были вызваны грузовиками. В целом ДТП с подэлеками составляют 30 процентов, а у немоторизованных велосипедистов лишь 19 процентов. "Каждый третий, кто умирает, является водителем электровелосипеда, – говорит Брокман, – хотя соотношение электро к обычным велосипедам – 1:10".