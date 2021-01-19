Веломобиль по своему назначению должен быть дешевым, но Snoek – своего рода суперкар среди веломобилей.

Веломобиль – это велосипед с обтекаемым кузовом, благодаря которому можно развивать значительно большую скорость, чем на обычном велосипеде. Snoek из Нидерландов провозглашает себя самым быстрым из веломобилей.

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Имея очевидные преимущества, которые включают также защиту райдера от непогоды, веломобили имеют и существенный недостаток – на холмах двигаться довольно трудно.

Веломобиль Snoek, названный в честь гладкой рыбы, производится компанией Velomobiel.nl. Транспортное средство нацелено, прежде всего, на гонки – да, в Нидерландах такие проводятся – или быструю езду ради развлечения.

Фото: Velomobiel Snoek / New Atlas / Velomobiel

Snoek имеет карбоновый корпус, фронтальная площадь которого на 20 процентов меньше, чем у более распространенной модели компании под названием Quest – на фото эта разница хорошо заметна. Пока Snoek не поступил в продажу, однако, по предварительному отчету, будет стоить около 8000 евро.