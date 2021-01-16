Мы привыкли называть игрушками для взрослых настоящие автомобили эксклюзивных моделей. Но в таком случае к какой категории отнести игрушки, которые создает французский мастер Джон-Михель Флю (John-Mikaël Flaux)?

Казалось бы, изысканные игрушки с часовым механизмом в качестве привода давно остались там, где они были модными – в Средневековье. Ан нет, гурманы от чистой механики производят такие и в нашу digital-эпоху.

Оказывается, и в сегодняшнем диджитализованом мире кто-то создает подобные произведения технического искусства

Молодой художник-часовщик Джон-Михель Флю из французского города Безансон создал миниатюрный (длина – 25 см) автомобиль-часы Time Fury P18 – точнее, автомобильчик с часовым механизмом вместо двигателя. Но время по ним тоже можно определять.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Подарки для автомобилиста: что подарить и как выбрать

Часы в виде ретроавтомобиля были созданы мастером как эксклюзивные изделия тиражом 10 экземпляров

Механизм этого произведения искусства – целиком оригинальный, разработанный специально для данного проекта. Соответственно, все 270 деталей, включая кузов – ручной работы, выточенные мастером из латуни, стали и алюминия. Некоторые просто отполированы, некоторые покрытые методом гальваники слоем палладия. На колесах – резиновые шины, на сиденье – кожаная обивка. На изготовление одного экземпляра у художника от механики уходит целый месяц.

Механический привод от часового механизма – на задние колеса

Часовой механизм работает на 11 рубиновых камнях, у него классический рычажный швейцарский спуск и пружина, обеспечивающая запас хода на 8 суток. Заводится механизм ручкой, которая вставляется в левую выхлопную трубу или – в зависимости от версии – непосредственно кривым стартером.

Все детали Car Clock и Time Fury P18 выточены вручную на металлообрабатывающих станках

Итак, время по Time Fury P18 можно узнать по оригинальному дисковому механизму на корме автомобильчика. Интересно, что у первой модели работы французского мастера под названием Car Clock время определяется положением ведущего колеса (часы) и руля (минуты).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как создать собственный автопарк: факты про модели-копии автомобилей

Другой способ контролировать время с помощью этих чудо-часов – запустить их в движение по столу или, скажем, по каминной доске, и следить за перемещением. Обе машинки едут со скоростью 13,2 мм/ч или 32 см в день.

Один из двух способов определения времени с помощью часов-автомобиля: специальная шкала

Вероятно, большинство из читателей интересуют цены на автомобильчики от часового мастера. На персональном сайте автора вместо ценника значится "Цена по личному запросу", но из других источников известна цифра $16700 за один экземпляр "фурии". Что неудивительно, учитывая то, что Джон-Михель Флю до своей карьеры свободного часовщика 5 лет отработал на швейцарский бренд Ulysse-Nardin – а механические шедевры тамошних мастеров общедоступными никогда не были и не будут. И несмотря ни на что, все десять экземпляров первой серии Car Clock были проданы в течение двух лет. А вот несколько Time Fury P18 из десятка запланированных пока еще доступны для покупки.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Почти как настоящие: сколько стоят самые дорогие масштабные модельки автомобилей