Ми звикли називати іграшками для дорослих справжні автомобілі ексклюзивних моделей. Але в такому випадку до якої категорії віднести іграшки, які створює французький майстер Джон-Михель Флю (John-Mikaël Flaux)?

Здавалося б, вишукані іграшки з годинниковим механізмом в якості привода давно залишилися там, де вони були модними – у Середньовіччі. Аж ні, гурмани від чистої механіки виробляють такі і в нашу digital-добу.

Виявляється, і у сьогоднішньому диджиталізованому світі хтось створює подібні витвори технічного мистецтва

Молодий митець-годинникар Джон-Михель Флю з французького міста Безансон створив мініатюрний (довжина – 25 см) автомобіль-годинник Time Fury P18 – точніше, автомобільчик із годинниковим механізмом замість двигуна. Але визначати час за ними також можна.

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Годинники у вигляді ретроавтомобілів були створені майстром як ексклюзивні вироби тиражем 10 екземплярів

Механізм цього витвору – цілком оригінальний, розроблений спеціально для даного проекту. Відповідно, всі 270 деталей, включаючи кузов – ручної роботи, виточені майстром з латуні, сталі та алюмінію. Деякі просто відполіровані, деякі вкриті методом гальваніки шаром паладію. На колесах – гумові шини, на сидінні – шкіряна оббивка. На виготовлення одного екземпляру у митця від механіки йде один місяць.

Механічний привід від годинникового механізму – на задні колеса

Годинниковий механізм працює на 11 рубінових каміннях, у нього класичний важільний швейцарський спуск і пружина, що забезпечує запас ходу на 8 діб. Заводиться механізм ручкою, що вставляється у ліву вихлопну трубу або – в залежності від версії – безпосередньо кривим стартером.

Усі деталі Car Clock і Time Fury P18 виточені вручну на металообробних верстатах

Отже, час за Time Fury P18 можна дізнатися за оригінальним дисковим механізмом на кормі автомобільчика. Цікаво, що у першої моделі роботи французького майстра під назвою Car Clock час визначається за положенням ведучого колеса (години) та керма (хвилини).

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Інший спосіб контролювати час за допомогою цього диво-годинника – запустити його в рух по столу чи, скажімо, каміну, та слідкувати за переміщенням. Обидві машинки їдуть зі швидкістю 13,2 мм/год або 32 см на день.

Один з двох способів визначення часу за допомогою годинника-автомобіля: спеціальна шкала

Певно, більшість з читачів цікавлять ціни на автомобільчики від часового майстра. На персональному сайті автора змість цінника написано “Ціна за особистим запитом”, але з інших джерел відома цифра $16700 за один екземпляр “фурії”. Що й не дивно, зважаючи на те, що Джон-Михель Флю до кар‘єри вільного годинникаря 5 років відпрацював на швейцарський бренд Ulysse-Nardin – а механічні шедеври тамтешніх майстрів загальнодоступними ніколи не були й не будуть. І попри все, усі десять екземплярів першої серії Car Clock були продані протягом двох років. А ось кілька Time Fury P18 з десятка зроблених ще доступні для купівлі.

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