Веломобіль за своїм призначенням має бути дешевим, але Snoek – свого роду суперкар, серед веломобілів.

Веломобіль – це велосипед з обтічним кузовом, завдяки якому можна розвивати значно більшу швидкість, ніж на звичайному велосипеді. Snoek з Нідерландів проголошує себе найшвидшим з веломобілів.

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Маючи очевидні переваги, що включають також захист райдера від негоди, веломобілі мають і суттєвий недолік – на пагорбах рухатись досить важко.

Веломобіль Snoek, названий на честь гладкої риби, виготовляється компанією Velomobiel.nl. Транспортний засіб націлений, насамперед, на перегони – так, у Нідерландах такі проводяться – або швидку їзду заради розваги.

Фото: Velomobiel Snoek / New Atlas / Velomobiel

Snoek має карбоновий корпус, фронтальна площа якого на 20 відсотків менша, ніж у більш поширеної моделі компанії під назвою Quest – на фото ця різниця добре помітна. Поки що Snoek не надійшов у продаж, однак, за попереднім звітом, коштуватиме близько 8000 євро.