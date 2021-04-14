Вслед за очередным, более жестким локдауном в большинстве регионов Украины, заново встала проблема доступного транспорта для тех, кому не удалось перейти на удаленный формат работы.

Рост интереса к альтернативным видам транспорта, в частности велосипедам, трудно не заметить. Так какие варианты средств передвижения выбирают украинцы и что будет с нынешними тенденциями после ослабления карантинных ограничений?

Новый или старый?

Представители велосипедного рынка в Украине уже в начале весны фиксировали ажиотаж: Китай не успевает справляться со спросом, который создают украинцы, покупающие велосипеды. Это сказывается и на цене. Новый качественный велосипед сейчас можно позволить себе за 10 – 15 тыс. грн. Поэтому растет популярность покупки велосипедов в интернете, в основном речь идет о транспорте на вторичном рынке. Это позволяет и разумно потратить свои деньги, и найти более качественный и надежный вариант, чем условные велосипеды из гипермаркета.

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По данным платформы, в прошлом году в марте частота поиска велосипедов на OLX выросла на 70%. За первые же три месяца 2021 года поисковый запрос "велосипед" пользователи ввели более 2,5 млн раз (+129%), причем более половины – 1,3 млн раз – в марте. Наиболее активно ищут альтернативный транспорт жители городов-миллионников, Киев – рекордсмен среди них. В среднем велосипед от продавца на OLX обойдется в 3 900 грн, а выбрать можно среди почти 36 тыс. предложений.

Несложно посчитать, как быстро окупается такая покупка. При отсутствии специального пропуска в общественный транспорт, в час пик человек будет вынужден выложить за такси в среднем 300 грн за поездку только в одну сторону или ждать адекватную цену больше часа.

Если коротко, то велосипед окупается примерно за неделю.

Велосипеды, с точки зрения экологической здоровой альтернативы, превратились в кое-где единственную доступную опцию для передвижения по городу в период локдауна. И относительно безопасную также: в отличие от общественного транспорта и даже такси, велосипед исключает необходимость контактировать с другими людьми в закрытом пространстве. С другой стороны, велосипедная культура в Украине до сих пор развивается и похоже на то, что именно обстоятельства, которые сложились сейчас, могут ускорить этот процесс.

Наряду с вынужденным поиском альтернативного транспорта, не последнюю роль в росте спроса на велосипеды сыграл бурное развитие сервисов доставки. Только за март на платформе было размещено 1,4 тыс. объявлений по поиску курьеров, которые тщательно относятся к выбору своего транспорта. Для них вполне рабочим вариантом может стать приобретение велосипеда, который был в использовании.

Двухколесные 2.0

Если с велосипедами все понятно, то ждать ли бум других альтернативных видов транспорта – скутеров, электросамокатов, моноколес? С января по март скутеры искали 819 тыс. раз, и чуть меньше – мотоциклы, 739 тыс. Почти вдвое реже интересовались мопедами (около 400 тыс. запросов). Электросамокаты с начала года искали 202 тыс. раз, а с февраля по март частота поиска выросла на 93%. Моноколеса вообще интересовали только 25 тыс. поисковиков.

Логично, что скутеры, мотоциклы и мопеды проигрывают велосипедам на старте из-за необходимости иметь водительские права, чтобы управлять этими видами транспорта. А вот электросамокаты, более всего, пока просто не перешли в разряд привычного средства передвижения и до сих пор остаются скорее развлечением или туристической “фишкой” города. Как выход, можно пользоваться прокатом самокатов, однако этот вариант трудно назвать экономным. Например, в столице прокат в час в среднем обойдется в 120-150 грн, а в сутки – 500 грн (это учитывая недавнее снижение цен).

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Ценники на электросамокаты например на OLX сосредоточены в диапазоне 8-10 тысяч грн, тогда как в других интернет-магазинах придется выложить в среднем более 15 тысяч. Кроме того, пока наше законодательство в сфере дорожного движения не регламентирует пользование электросамокатами, а следовательно передвигаться по большому городу уверенно и безопасно на этом виде транспорта до сих пор маловероятно. Та же история с моноколесом, которое больше пока ассоциируется с модным аксессуаром, чем с образом добраться быстрее из точки А в точку Б. Но надеемся, что на фоне очередных локдаунов и жестких ограничений ситуация изменится в ближайшее время.

Автор: Андрей Коцина, руководитель направления OLX Авто