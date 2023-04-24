Полицейские вместе с военкомами раздавали повестки любителям тюнингованных автомобилей, собравшихся вместе в большом количестве и нарушающим тишину.

О совместной акции от полиции и военкомов сообщил на своей странице в соцсети первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. По его словам, во время собираться для того, чтобы «реветь моторам и дрифтовать по улицам» – это уже перебор.

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«Мне кажется, что общество давно уже сказало свое слово о приемлемом поведении во время войны. И я сейчас не говорю о том, что совсем нельзя кофе выпить или пообедать/ужинать в каком-нибудь заведении. В целом мы и воюем, чтобы люди могли нормально жить. Но всему есть предел. Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрифтовать улицами — это уже называется фарс во время войны. А у этих заряженных моторов крутятся молодчики, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат», – считает Белошицкий.

И мы уже предупреждали неоднократно. И привлекали к ответственности. Но... На этот раз мы пригласили на запад военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но. Чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить», – пишет Алексей Белошицкий.