В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении административной ответственности за дрифт.
Законопроект под номером 9642 уже опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает введение штрафа за дрифт в размере 8500 грн. Повторное управление в дрифте в течение года предусматривает штраф 17000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.
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Предлагаемые народными избранниками изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях сформулированы следующим образом:
- Нарушение водителем Правил дорожного движения, выражаемое в умышленном управляемом занесении автомобиля (дрифте), – влечет наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
- Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – влечет наложение штрафа на водителя в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.
- Примечание. Под преднамеренным управляемым заносом (дрифтом) для целей настоящей статьи следует понимать умышленное совершение на управляемом транспортном средстве маневров, приводящих к занесению оси автомобиля при повороте автомобиля на максимально возможной скорости.
По мнению народных избранников, «принятие законопроекта положительно повлияет на безопасность дорожного движения, а также на защиту покоя людей от шума, создаваемого при дрифте». Так говорится в пояснительной записке к проекту закона.