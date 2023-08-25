В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении административной ответственности за дрифт.

Законопроект под номером 9642 уже опубликован на сайте Верховной Рады. Он предусматривает введение штрафа за дрифт в размере 8500 грн. Повторное управление в дрифте в течение года предусматривает штраф 17000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года.

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Предлагаемые народными избранниками изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях сформулированы следующим образом:

Нарушение водителем Правил дорожного движения, выражаемое в умышленном управляемом занесении автомобиля (дрифте), – влечет наложение штрафа в размере пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Повторное в течение года совершение нарушения, предусмотренного частью первой настоящей статьи, – влечет наложение штрафа на водителя в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Примечание. Под преднамеренным управляемым заносом (дрифтом) для целей настоящей статьи следует понимать умышленное совершение на управляемом транспортном средстве маневров, приводящих к занесению оси автомобиля при повороте автомобиля на максимально возможной скорости.

По мнению народных избранников, «принятие законопроекта положительно повлияет на безопасность дорожного движения, а также на защиту покоя людей от шума, создаваемого при дрифте». Так говорится в пояснительной записке к проекту закона.