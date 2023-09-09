За управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории предусмотрена административная ответственность. Суммы штрафов колеблются от 425 до 40 800 грн.

Ответственность за управление без прав регламентирует статья 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Наименьший штраф – 425 грн, предусмотрен для лица, которое «не имеет при себе или не предъявило способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в водительском удостоверении соответствующей категории». Подразумевается, что у водителя права есть, он их просто не предъявил по требованию полицейского.

За «управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством» предусмотрен штраф в размере 3 400 грн. Этот штраф действует, если у водителя вообще нет прав или не открыта категория для транспортного средства, которым он управляет.

«Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами» обойдется в 20 400 грн. Этот штраф актуален для водителей, которых суд лишил права вождения (например, за вождение в нетрезвом состоянии), но они все равно продолжают ездить за рулем.

Самый большой штраф – 40 800 грн предусмотрен для тех, кто повторно в течение года попадает в руки полицейских за управление без прав (без открытой соответствующей категории) или повторно садится за руль, несмотря на лишение права управления. Вместе с этим наибольшим штрафом предусмотрено «лишение права управления транспортными средствами на срок от пяти до семи лет с возмездным изъятием транспортного средства или без такового».