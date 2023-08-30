В Украине начали осуждать водителей самокатов за нарушение ПДД. За последние четыре года рассмотрено 4 уголовных дела.

За последние годы привлечены к уголовной ответственности 4 водителя электросамоката, в основном, за травмирование пешеходов. С 2023 года водители электросамокатов признаны полноценными участниками дорожного движения, однако действующие власти не утвердили специальные правила для электросамокатов.

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За последние четыре года минимум четыре водителя электросамокатов были привлечены к уголовной ответственности за нарушение действующих на транспорте правил (ст. 291 УК Украины). Во всех случаях виновники аварий были наказаны штрафами или лишением свободы до 2 лет с «условным» сроком.

Чаще всего горе-«самокатчики» получали обвинительные приговоры за травмирование пешеходов. Например, 1 год условно был присужден винничанин, который в апреле 2022 года на арендованном самокате травмировал женщину, которая переходила велосипедную дорожку и тротуар. Потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, а виновнику ДТП присудили возместить женщине стоимость лечения (более 108 тысяч гривен) и более 50 тысяч грн морального вреда. От более серьезных последствий нарушителя фактически спас его возраст — к моменту аварии он еще был несовершеннолетним.

Однако такие случаи все еще остаются единичными — в основном ДТП с участием водителей самокатов квалифицируются как административные нарушения. В настоящее время с помощью поисковика по судебному реестру обнаружено 76 таких дел. Чаще самокатчиков привлекают к ответственности за нарушение ПДД, что привело к повреждению транспортных средств и другого имущества (ст. 124 КУоАП). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 850 гривен.

Например, по делу №753/7264/23 суд признал виновной несовершеннолетнюю киевлянку, которая в апреле 2023 года на арендованном самокате вместе со своей подругой совершила наезд на автомобиль BMW, стоявший на пешеходном переходе.

Виновница столкновения пыталась убедить суд, что, согласно ПДД, электросамокат не является транспортным средством, поэтому де-юре не является участником ДТП. Однако суд руководствовался изменениями в Закон Украины «Об автомобильном транспорте», которые вступили в силу 23 марта 2023, где водителей самокатов признали полноценными участниками дорожного движения.

Виновнице ДТП все же относительно повезло — потому что кодексом об админправонарушениях не разрешается штрафовать подростков, судья ограничилась предупреждением.

Изменения в украинских законах

Напомним, изменениями в Закон Украины «Об автомобильном транспорте» пользователей электросамокатов, моноколес и других видов транспорта с электродвигателями официально признали водителями, приравняли их к другим участникам дорожного движения и обязали соблюдать ПДД. С весны текущего года «самокатчики» должны двигаться как можно правее проезжей части, пользоваться светоотражающими элементами и пассивными средствами безопасности (шлемами) и т.д. При этом им было запрещено ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

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Нововведения были, в частности, направлены на урегулирование ответственности «самокатчиков», ведь раньше никаких упоминаний об этих видах транспорта в украинском законодательстве не было. Вместе с тем действующая власть до сих пор официально не утвердила специальные правила дорожного движения для электросамокатов, хотя это и предполагалось при утверждении изменений в Закон Украины «Об автомобильном транспорте».