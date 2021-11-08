Операторы прокатных самокатов в Киеве начали нанесение разметки для парковки электросамокатов.

В результате давления со стороны чиновников операторы предоставления услуги по прокату электросамокатов начали наносить разметку, где должны парковаться самокаты. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

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Он напомнил, что в Меморандуме о сотрудничестве с городом операторы обязались упорядочить точки утреннего старта, но этот процесс затягивался.

"Ситуация осложняется погодными условиями – самокатный сезон заканчивается обычно в конце ноября, и скоро операторы будут вообще убирать их с улиц до весны. Однако первые белые рамки с графической отметкой самоката внутри уже появились в центральных частях Шевченковского и Печерского районов", – отметил Константин Усов.

Чиновник добавил, что в результате такая разметка должна быть во всем Киеве на четко утвержденных паркоместах. И только оттуда самокаты должны стартовать.

"Таким образом в городе решится проблема, когда после подзарядки утром они стоят где попало. Раз в сутки операторы будут обязаны собирать и возвращать самокаты на указанные точки", – отметил замглавы КГГА.

Он также добавил, что ряд других нарушений, за которые операторы получили предупреждения на совещании, они уже также исправили: полностью сделали невозможным движение самокатов на Пейзажной аллее, пешеходной части улицы Сагайдачного и в парке Шевченко, а также ограничили скорость до 14 км/ч в части исторического центра Киева