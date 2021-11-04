Линия электрического микротранспорта для городской мобильности от Ducati продолжает расширяться и новый скутер Pro-III провозглашен лучшим в ассортименте в настоящее время.

Одним из главных преимуществ электрического самоката Ducati Pro-III, разработанного в партнерстве с MT Distribution, является использование технологии NFC. Скутер запускается бесконтактно с помощью электронной метки.

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Pro-III имеет легкую, но крепкую раму из магниевого сплава, которая также отлично поглощает вибрации. Ducati оснащает самокат 10-дюймовыми колесами с бескамерными шинами и двойными дисковыми тормозами спереди и сзади. Светодиодная оптика делает скутер более безопасным для езды ночью и в условиях слабого освещения.

Электросамокат Pro-III оснащен бесщеточным двигателем мощностью 350 Вт, обеспечивающим 515 Вт пиковой мощности. Его аккумулятор на 468 Втч обеспечивает запас хода до 50 км на одном заряде. Однако для полной зарядки аккумулятора требуется около девяти часов – не лучшее время для транспорта такого класса. Ducati Pro-III имеет четыре режима езды: самый медленный предлагает максимальную скорость в 6 км/ч, а самый быстрый – 25 км/ч.

USB-порт на 3,2-дюймовом светодиодном дисплее скутера позволяет заряжать смартфон во время движения. Дисплей показывает выбранный режим движения, скорость, запас хода. Его дополняет фирменное приложение для смартфона Ducati Urban e-Mobility.

Электрический самокат Ducati Pro-III уже доступен по цене 800 евро на официальном сайте и в дилерских центрах Ducati. Напомним, что более скромный Ducati Pro-II стоит от 549 евро, а Pro-I обойдется в 399 евро. Есть еще более доступная модель – Ducati Corse Air за 299 евро.

Фото: электрический самокат Ducati Pro-III / Ducati