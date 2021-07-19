Кажется, фирменные электрические самокаты сегодня уже есть у каждого автопроизводителя и мото-бренда. Свой скутер появился и у Ducati.

Ducati уже некоторое время работает над собственной линейкой электромотоциклов и транспорта для городской мобильности. Последним пополнением ассортимента стал электроскутер Pro-II.

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Для создания своего электрического самоката компания Ducati заручилась поддержкой фирмы MT Distribution, которая уже выпускает подобную технику для нескольких известных брендов – одной из последних коллабораций стал скутер Lamborghini AL-1. Сотрудничество с MT Distribution длится уже несколько лет и с помощью этой компании было создано уже несколько моделей самокатов и электрических велосипедов. Вся линейка “городской электрической мобильности” Ducati представлена на специальном сайте, где можно познакомиться с моделями Pro-I Evo, Air, City Cross-E, велосипедами SCR-E и MG-20.

Ducati Pro-II с ценником в 549 евро стал самым дорогим самокатом в линейке итальянского бренда. Это потому, что его рама изготовлена из прочного и легкого магниевого сплава. Благодаря магниевому сплаву, общая масса самоката составляет 15,2 килограмма. Рама также имеет механизм складывания, благодаря чему самокат удобнее транспортировать.

Pro-II оснащен 350-ваттным безщеточным электромотором в переднем колесе и аккумулятором на 7,8 А/ч. Двигатель имеет несколько режимов работы. Режим ECO обеспечивает максимальную скорость в 6 км/ч и экономный расход энергии, режим D позволяет развивать скорость в 20 км/ч, а переключив на режим S, можно мчаться со скоростью до 25 км/час. При средней скорости движения в 15 км/ч аккумулятор позволяет преодолевать на одном заряде около 35 километров. Зарядка от 0 до 100% занимает 6 часов.

3,5-дюймовый жидкокристаллический дисплей позволяет управлять настройками и показывает важную информацию о путешествии. Также скутер оснащен двойной тормозной системой, светодиодным освещением.

Самокат способен перевозить человека весом до 100 килограммов, однако вес райдера влияет на запас хода. Так же, как и дорожные условия, внешняя температура и даже давление в шинах.

Узнайте, где разрешено ездить на электросамокатах и велосипедах в Украине.

Фото: электросамокат Ducati Pro-II / Ducati