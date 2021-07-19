Здається, фірмові електричні самокати сьогодні вже є у кожного автовиробника та мото-бренду. Свій скутер з'явився і в Ducati.

Ducati вже деякий час працює над власною лінійкою електромотоциклів та транспорту для міської мобільності. Останнім поповненням асортименту став електроскутер Pro-II.

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Для створення свого електричного самоката компанія Ducati заручилась підтримкою фірми MT Distribution, яка вже випускає подібну техніку для кількох відомих брендів – однією з останніх колаборацій став скутер Lamborghini AL-1. Співпраця з MT Distribution триває вже кілька років і з допомогою цієї компанії було створено вже кілька моделей самокатів та електричних велосипедів. Уся лінійка “міської електричної мобільності” Ducati представлена на спеціальному сайті, де можна познайомитись з моделями Pro-I Evo, Air, City Cross-E, велосипедами SCR-E та MG-20.

Ducati Pro-II із цінником у 549 євро став найдорожчим самокатом в лінійці італійського бренду. Це тому, що його рама виготовлена з міцного і легкого магнієвого сплаву. Завдяки магнієвому сплаву, загальна маса самоката становить 15,2 кілограми. Рама також має механізм складання, завдяки чому самокат зручніше транспортувати.

Pro-II оснащений 350-ватним безщітковим електромотором двигуном в передньому колесі та акумулятором на 7,8 А/год. Двигун має кілька режимів роботи. Режим ECO пропонує максимальну швидкість у 6 км/год і ощадливу витрату енергії, режим D дозволяє розвивати швидкість у 20 км/год, а перемкнувши на режим S можна мчати зі швидкістю до 25 км/год. За середньої швидкості руху в 15 км/год акумулятор дозволяє долати на одному заряді близько 35 кілометрів. Зарядка від 0 до 100% займає 6 годин.

3,5-дюймовий рідкокристалічний дисплей дозволяє керувати налаштуваннями та показує важливу інформацію про подорож. Також скутер оснащений подвійною гальмівною системою, світлодіодним освітленням.

Самокат здатний перевозити людину вагою до 100 кілограмів, однак вага райдера впливає на запас ходу. Так само, як і дорожні умови, зовнішня температура і навіть тиск у шинах.

Дізнайтесь, де дозволено їздити на електросамокатах та велосипедах в Україні.

Фото: електросамокат Ducati Pro-II / Ducati